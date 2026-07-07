La Selección de Suiza se convirtió en el último invitado a los Cuartos de Final de la Copa del Mundo al imponerse 4-3 en la tanda de penales a Colombia, luego de igualar sin goles durante los 120 minutos de juego en el BC Place de Vancouver. Con el triunfo, el conjunto helvético se ganó el derecho de enfrentar a Argentina el próximo sábado 11 de julio en Kansas City por un lugar entre los cuatro mejores del torneo.

El encuentro respondió a lo que ambos equipos habían mostrado durante la fase de grupos: orden defensivo, intensidad y pocos espacios para generar peligro. Sin embargo, esa solidez terminó imponiéndose sobre el espectáculo y derivó en un partido muy disputado, con escasas aproximaciones sobre ambas porterías.

A lo largo del tiempo reglamentario y los tiempos extra, Colombia intentó asumir la iniciativa con la posesión del balón, mientras que Suiza apostó por el orden táctico y las transiciones rápidas . Ninguno de los dos logró imponer condiciones de manera consistente y el desarrollo terminó concentrándose en el medio campo, donde abundaron la fuerza, el choque y la presión constante, mucho más que el futbol de elaboración.

Las oportunidades claras fueron contadas. Camilo Vargas respondió cuando fue exigido por los suizos, mientras que Gregor Kobel transmitió seguridad bajo los tres palos para mantener intacto el arco europeo. Conforme avanzaron los minutos, ambos equipos comenzaron a priorizar no cometer errores, conscientes de que un solo descuido podía definir la eliminatoria.

La serie de penales terminó inclinándose del lado suizo gracias a la efectividad de su capitán Granit Xhaka, además de los cobros acertados de Zeki Amdouni, Cedric Itten y Rubén Vargas. Del lado colombiano convirtieron Juan Quintero, Jaminton Campaz y Luis Díaz, pero los disparos fallados por Davinson Sánchez y Juan Camilo "Cucho" Hernández terminaron condenando la eliminación cafetera.

Con este resultado, Colombia se despide del torneo dejando escapar una oportunidad importante de consolidarse entre las mejores selecciones del Mundial . El conjunto sudamericano llegó con la etiqueta de uno de los posibles "caballos negros" del campeonato, respaldado por el liderazgo de James Rodríguez, Jhon Lucumí, Luis Díaz, Luis Suárez y el arquero Camilo Vargas, quienes guiaron al equipo durante buena parte de la competencia, aunque esta vez no encontraron la fórmula para romper el sólido bloque defensivo suizo.

Paradójicamente, ese calificativo de "caballo negro" ahora parece corresponder a Suiza. De la mano de Granit Xhaka, referente futbolístico y anímico del equipo, los europeos han construido una campaña basada en disciplina táctica, entrega y eficacia en los momentos decisivos, cualidades que hoy los tienen instalados entre los ocho mejores del mundo.

Ahora, el siguiente desafío será de máxima exigencia. Suiza enfrentará a la vigente campeona Argentina el próximo sábado 11 de julio en Kansas City , en un duelo que pondrá a prueba la fortaleza del conjunto helvético y definirá a uno de los semifinalistas de la Copa del Mundo.

SV