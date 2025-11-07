Chivas Femenil: Antonio Contreras destaca la actitud de sus dirigidas

Aunque Chivas Femenil mostró algunas desatenciones defensivas que le impidieron quedarse con la victoria ante Toluca en el partido de Ida de los cuartos de final del Apertura 2025, el estratega rojiblanco, Antonio Contreras, destacó la entrega de su equipo y aseguró que nunca dejaron de luchar, por lo que valoró la actitud de sus jugadoras.

Asimismo, señaló que el plantel confía en conseguir el triunfo en el Estado de México para avanzar a la siguiente fase, aunque reconoció que deberán respetar a las Diablas, un rival con futbolistas de experiencia en competencias europeas y con una fortaleza física superior a la de las mexicanas.

“Me quedo con la actitud y las ganas del equipo. Sabíamos que iba a ser un partido así, igualado y disputado, que se iba a definir por pequeños detalles o errores. Indistintamente de quien se haya equivocado, el segundo gol cae después de que nosotros tuvimos un saque de puerta. Perdemos el balón y luego por banda derecha está la desatención. Y eso es lo que no me gusta.”

“Pero estamos confiados de ir a sacar la victoria, si no, para qué realizamos el viaje. Así como hoy, Licha tiene la capacidad para marcar otro doblete por ella y por el equipo. Hay que tenerle respeto a Toluca, porque sé que Licha es de las mejores, pero de frente están jugadoras que han jugado una de las mejores competiciones como la Champions. Son futbolistas que saben en qué momento apretar y tienen mucha fuerza física”, comentó el estratega.

A Chivas no le queda otra opción más que ganar en el estadio Nemesio Diez, ya que el empate en el global le concedería a Toluca avanzar a semifinales, pues terminó en mejor posición en la tabla general.