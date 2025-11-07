Los Yaquis de Ciudad Obregón firmaron una noche redonda en el estadio Yaquis y completaron la barrida sobre los Charros de Jalisco, al imponerse 2-0 en un auténtico duelo de pitcheo que sentenció la serie tres juegos a cero. Con este resultado, la tribu sonorense se afianza como líder absoluto del standing en la temporada 2025-2026 de la Liga Mexicana del Pacífico, con marca de 14 triunfos y seis derrotas, mientras que la novena dirigida por Benjamín Gil se estancó en 12-8 tras sufrir tres descalabros consecutivos.

El choque monticular estuvo a la altura de las expectativas. Luis Armando Payán abrió por los tapatíos y tuvo una actuación sólida de seis entradas, en las que permitió solo tres imparables y una carrera sucia, además de recetar cinco ponches para dejar su efectividad en 0.57. Sin embargo, errores defensivos terminaron por condenar su labor. Del otro lado, Orlando Lara maniató por completo a la ofensiva jalisciense, dominando con aplomo y marcando la pauta del encuentro, mientras que el bullpen sonorense se encargó de asegurar la ventaja.

La primera anotación llegó en la cuarta entrada, en una jugada accidentada. Santiago Chávez se embasó tras un error de tiro de Mateo Gil y, después, otro mal tiro, esta vez de Payán, permitió que el catcher saltillense abriera el marcador 1-0. Ya en la séptima, con Gerardo Reyes en la loma, Allen Córdoba conectó triple al central y fue impulsado por un elevado de sacrificio de Riley Unroe para el 2-0 definitivo.

Ahora, Jalisco regresa a casa con la urgencia de recuperar el paso. Este viernes recibirán en Zapopan a los Cañeros de Los Mochis en la serie del fin de semana, con Ronald Medrano, Alemao Hernández y Luis Iván Rodríguez anunciados como los lanzadores abridores, en una oportunidad para retomar confianza y evitar que la mala racha se prolongue.

