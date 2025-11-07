Viernes, 07 de Noviembre 2025

LO ÚLTIMO DE Deportes

Deportes | Programación

Futbol hoy 7 de noviembre de 2025: ¿Dónde ver los partidos en vivo?

Te presentamos una guía de los partidos de futbol programados para este día en los distintos torneos que se disputan

Por: Oralia López

La programación diaria incluye partidos que pueden verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming. IMAGO7

La programación diaria incluye partidos que pueden verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming. IMAGO7

No cesa la actividad del futbol este viernes 7 de noviembre de 2025. Los enfrentamientos prometen grandes emociones y goles para disfrutar desde casa o en cualquier dispositivo que tengas al alcance de tu mano.

Por si te interesa, te compartimos los horarios y canales de transmisión para que no pierdas detalle de tu equipo favorito. Algunos partidos estarán disponibles en televisión abierta, otros en canales de paga, y varios podrán seguirse a través de plataformas de streaming, lo que permite a los aficionados elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades.

Partidos hoy viernes 7 de noviembre de 2025 – Liga MX EN VIVO

  • Juárez vs Querétaro | 19:00 horas | Caliente TV, FOX One, Azteca Deportes Network, Azteca 7 |
  • Xolos vs Atlas | 21:00 horas | Caliente TV, FOX One |
  • Mazatlán vs Necaxa | 21:00 horas | Caliente TV, FOX One, Azteca Deportes Network, Azteca 7 |

Partidos hoy viernes 7 de noviembre de 2025 – Liga Expansión MX EN VIVO

  • Alebrijes Oaxaca vs Correcaminos | 19:00 horas | Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN |
  • Mineros Zacatecas vs Irapuato | 19:00 horas | Latin American Sports TV |
  • Club Atlético La Paz vs Atlante | 21:00 horas | Latin American Sports TV |

Partidos hoy viernes 7 de noviembre de 2025 – La Liga EN VIVO

  • Elche vs Real Sociedad | 14:00 horas | SKY Sports |

Partidos hoy viernes 7 de noviembre de 2025 – Serie A EN VIVO

  • Pisa Sporting Club vs US Cremonese | 13:45 horas | Disney+ Premium |
  • Partidos hoy viernes 7 de noviembre de 2025 – Ligue 1 EN VIVO
  • Paris FC vs Rennes | 13:45 horas | Caliente TV, FOX One, FOX |

Partidos hoy viernes 7 de noviembre de 2025 – Bundesliga EN VIVO

  • Werder Bremen vs VfL Wolfsburg | 13:30 horas | SKY Sports |

Partidos hoy viernes 7 de noviembre de 2025 – FIFA Mundial Sub-17 EN VIVO

  • Inglaterra vs Haití | 06:30 horas | ViX Premium |
  • El Salvador vs Colombia | 06:30 horas | ViX Premium |
  • Alemania vs Corea del Norte | 07:00 horas | ViX Premium |
  • Egipto vs Venezuela | 07:30 horas | ViX Premium |
  • México vs Costa de Marfil | 08:45 horas | TUDN, ViX Premium, Nu9ve |
  • Suiza vs Corea del Sur | 09:15 horas | ViX Premium |
  • Zambia vs Honduras | 09:45 horas | ViX Premium |
  • Brasil vs Indonesia | 09:45 horas | ViX Premium |

Partidos hoy viernes 7 de noviembre de 2025 – MLS EN VIVO

  • Los Angeles FC vs Austin FC | 18:00 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |
  • Charlotte FC vs New York City | 18:00 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

---

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones