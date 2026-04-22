Tras darse a conocer la inminente venta del Atlas de cara a la próxima campaña, la afición rojinegra manifestó su postura previo al encuentro de esta noche ante Tigres . Un amplio sector considera necesaria la salida de Grupo Orlegi, debido al descontento con la gestión reciente de la directiva.

Raúl Lupercio, seguidor del conjunto tapatío, reconoció los logros obtenidos durante la administración de Orlegi, pero subrayó que las decisiones tomadas en los últimos torneos provocaron el alejamiento de la afición.

“Yo siento que ya hacía bastante falta. Orlegi perdió la conexión con la afición. Se les agradece mucho el bicampeonato; estamos hablando de la única directiva que logró algo muy importante, pero también de una que, a pesar de eso, se desconectó totalmente de la gente”, expresó.

Ilusiona la llegada de un nuevo dueño

Por su parte, Juan Pablo Pulido admitió sentirse optimista ante la posible llegada de un nuevo propietario, con la esperanza de que se impulse un proyecto deportivo más sólido.

“Sí me ilusiona, la verdad. Ojalá no sea más de lo mismo: que solo usen al Atlas para comprar jugadores baratos y venderlos caros. No pido fichajes como los de Tigres o América, pero sí que armen equipos competitivos, como lo hacen León o Pachuca, que sin grandes nombres logran buenos resultados”, comentó.

Balance positivo con Orlegi, pero con algunas dudas

Finalmente, David Sandoval calificó como aprobatoria la etapa de Grupo Orlegi, principalmente por la obtención del bicampeonato; sin embargo, consideró que los resultados posteriores y la relación con la afición dejaron áreas de mejora.

“Es complicado. Nos dieron un bicampeonato y cumplieron el sueño de todos. Algunos dirán que hasta fue inesperado, pero se logró. Yo les daría un siete de diez porque, aunque consiguieron eso, descuidaron mucho la conexión con la afición”, concluyó.

SV