NBA: Pistons se imponen con autoridad en el juego 2

A los Detroit Pistons les costó, pero finalmente sacaron la casta y la versión que los llevó al primer lugar de la Conferencia Este para darle una paliza al Orlando Magic 98-83 y empatar la serie, con Cade Cunningham encendido y como el único que superó los 20 puntos con 27, además de 11 asistencias y 6 rebotes, aunque quedará la mancha de 7 pérdidas.

La primera mitad fue de trabajo arduo para las defensivas que hicieron el partido cerrado y de pocos puntos, terminando empatados a 46.

Tercer cuarto fulminante cambió el rumbo

La segunda parte fue un cuento aparte con un tercer cuarto demoledor de Detroit, en el que anotaron 19 sin respuesta y más del doble que el Magic en el episodio que cambió por completo el estado de ánimo de ambos equipos, con Detroit activando el piloto automático en el último periodo.

Cunningham lidera con apoyo colectivo

Cunningham lideró la victoria, pero tuvo el respaldo que le faltó en el primero de la serie, en el que sus 39 puntos —marca personal de postemporada— no fueron suficientes. Esta vez, todos los titulares respondieron, destacando Tobias Harris con un doble-doble de 18 puntos y 11 rebotes.

Rompen sequía histórica y viajan a Orlando

El triunfo, además, corta una larga sequía de la franquicia en playoffs, que no ganaba un partido de serie de eliminación desde 2008 contra los Celtics de Boston y acumulaba 11 juegos sin victoria en Michigan, la cifra más alta en la historia de la NBA.

Orlando tuvo una noche de pesadilla en el rubro ofensivo, con apenas 33% en tiros de campo y con Paolo Banchero y Jalen Suggs limitados a 18 y 19 puntos, respectivamente. La serie se traslada al Kia Center en Orlando para el tercer juego el sábado, donde el Magic buscará recuperar la localía.

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