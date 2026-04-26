Los Pumas vencen a Pachuca y acaban como líderes de la Liga MX

Los Pumas cerraron la fase regular con un sólido triunfo por 2-0 sobre el Pachuca que les permitió llegar como lideres a la liguilla luego del empate de Chivas ante Tijuana.

En las últimas ocho jornadas, los universitarios no perdieron un solo partido y sumaron 20 de los 24 puntos disputados. Son los que llegan en mejor ritmo a la disputa por el título.

Uriel Antuna encaminó la victoria auriazul, con su gol de vestidor (minuto 4). Después de un cobro de tiro de esquina, en una segunda acción, se desmarcó para aparecer solo dentro del área, remató de cabeza el centro de Robert Morales y rompió el cero en el rstadio Hidalgo.

Dos minutos más tarde, llegó la jugada que le abrió el panorama a la escuadra universitaria.

Brian García perdió la cabeza y le propinó una patada a Rodrigo López. El árbitro central no dudó y le mostró la tarjeta roja, dejando a los Tuzos con 10 jugadores.

Jordan Carrillo recibió una clara falta dentro del área hidalguense, que el silbante señaló sin pensarlo dos veces.

Robert Morales tomó el balón y no desaprovechó la oportunidad de marcar el segundo tanto de la tarde e incrementó la ventaja antes del descanso, al minuto 48.

El delantero paraguayo alcanzó las ocho anotaciones en el torneo. Vive un momento extraordinario en sus primeros meses con el club universitario.

Los Pumas fueron a casa del Pachuca y obtuvieron su décima victoria del torneo para terminar con 36 puntos, 11 años tuvieron que pasar para que sumaran esa cifra.

Efraín Juárez y sus dirigidos cumplieron otro de sus objetivos, terminaron como lideres pero todavía falta el más importante: conquistar el ansiado octavo título.

