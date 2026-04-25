Chivas deja ir el triunfo y empata con Xolos en la última jornada

Chivas y Tijuana empataron sin goles en el Estadio Akron en el cierre de la fase regular del Clausura 2026, en un partido donde las oportunidades no faltaron, pero sí la contundencia frente al arco. El conjunto rojiblanco buscó imponer condiciones en casa, mientras que los Xolos respondieron con intentos constantes, especialmente con disparos desde media y larga distancia que pusieron a prueba a la defensa local.

A lo largo del encuentro, ambos equipos generaron aproximaciones claras. Chivas estuvo cerca en varias ocasiones dentro del área con remates de Armando González y Daniel Aguirre, pero se toparon con intervenciones oportunas del arquero rival y fallas en la definición. Por su parte, Tijuana también avisó con llegadas de Kevin Castañeda e Ignacio Rivero, cuyos disparos pasaron muy cerca del arco, manteniendo el suspenso durante gran parte del duelo.

En la recta final, el partido tuvo su momento más polémico cuando se señaló un penal a favor de Chivas en tiempo agregado por una mano dentro del área; sin embargo, tras la revisión en el VAR, la decisión fue revertida. Con ello, el marcador no se movió y ambos equipos tuvieron que conformarse con el empate, cerrando la fase regular con sensaciones encontradas.

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SV