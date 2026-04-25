Atlas vence al América en el Azteca y espera rival en la liguilla

En una noche que quedará marcada por el dramatismo puro, los Rojinegros del Atlas sellaron su boleto a la fase final tras vencer 1-0 al América en el estadio Azteca. La clasificación se gestó con el ADN histórico del club: sufriendo hasta el último suspiro y celebrando en el tiempo de compensación bajo el grito de "¡A lo Atlas!".

El héroe de la jornada fue Alfonso "Poncho" González, quien al minuto 94 aprovechó un error grosero en la salida del defensa azulcrema Sebastián Cáceres para mandar el balón al fondo de las redes. Sin embargo, el triunfo comenzó a fraguarse desde el primer tiempo gracias a Camilo Vargas. El guardameta colombiano se agigantó al atajar un penal a Raphael Veiga, sumando así su pena máxima detenida número 18 en México y el tercero en lo que va del Clausura 2026.

Con esta victoria, el equipo de Diego Cocca alcanzó las 26 unidades, asegurando su presencia en la "fiesta grande". Aunque de momento los Zorros se ubican en la sexta posición y proyectan un cruce ante los Tuzos del Pachuca, la posición final y el rival no son oficiales. El destino rojinegro depende del cierre de la jornada este domingo; un triunfo de Cruz Azul sobre Necaxa podría modificar el orden de la tabla general, obligando a los tapatíos a esperar el silbatazo final del torneo para conocer su camino definitivo rumbo al título.