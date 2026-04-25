El director técnico de Chivas, Gabriel Milito hizo un balance positivo del desempeño de su equipo en la fase regular, aunque no ocultó que existía la ilusión de cerrar como líderes de la competencia. El estratega argentino consideró que, por el nivel futbolístico mostrado a lo largo del torneo, su conjunto tenía argumentos suficientes para ocupar la cima de la tabla, pero destacó, sobre todo, la entrega constante de sus jugadores.

Milito enfatizó que el grupo mantuvo una mentalidad competitiva en cada encuentro, sin bajar la intensidad, lo que les permitió consolidar una campaña sólida y cumplir con los objetivos trazados desde el inicio.

“Los jugadores, como están, se notaba la ilusión de ganar y ser líderes. De acuerdo con el fútbol que desarrollaron, lo merecían, pero lo intentaron hasta el final, desde el primer hasta el último partido, con la misma pasión y deseo”.

El entrenador también subrayó que, más allá de no haber alcanzado el primer lugar, el equipo logró uno de los propósitos principales: asegurar su lugar en los cuartos de final con anticipación. Para Milito, este aspecto tiene un valor importante, ya que refleja regularidad y consistencia en el rendimiento colectivo.

“Lo hemos intentado, hemos hecho un campeonato muy bueno y conseguimos el objetivo de clasificar a cuartos de final con anticipación, lo cual tiene valor. Claro que queríamos acabar en primer lugar, pero eso no modifica nada. Jugaremos los cuartos de final intentando imponer nuestro juego para avanzar a semifinales”, agregó.

De cara a la fase final del torneo, el técnico dejó claro que el margen de error se reduce al mínimo, ya que cada partido se convierte en una instancia decisiva. En ese sentido, reconoció la dificultad del reto que se avecina, considerando la calidad de los rivales que enfrentarán.

“En estas instancias no hay partidos sencillos, todos son finales. Si no logramos avanzar, estaremos fuera, porque competimos contra los mejores. Tenemos el antecedente reciente, del cual sacamos buenas conclusiones. Contamos con una semana para prepararlo y definir cómo afrontarlo, será una serie realmente muy emocionante, porque somos dos equipos muy fuertes”, concluyó.

