Los Patriots asfixian a los Chargers y avanzan

En una noche gélida que evocó las grandes glorias de la dinastía de New England, los Patriots sellaron su boleto a la Ronda Divisional tras derrotar 16-3 a unos Chargers de Los Ángeles que nunca pudieron descifrar el acertijo defensivo planteado por Jerod Mayo. El Gillette Stadium fue testigo de una exhibición de disciplina y estrategia, donde los puntos se vendieron caros y el error fue el peor enemigo de la visita.

El nombre propio del partido fue Drake Maye. El joven mariscal de campo demostró una madurez inusual para su edad en postemporada, completando pases quirúrgicos en momentos de tercera oportunidad para mantener vivas las series ofensivas. Si bien el marcador no refleja una explosión de puntos, la gestión de Maye fue fundamental para permitir que el pateador Andy Borregales conectara tres goles de campo cruciales que mantuvieron la distancia en el marcador.

Por el otro lado, Justin Herbert vivió una pesadilla. Constantemente presionado por el pass rush de los Patriots, el QB de los Chargers sufrió un balón suelto recuperado por Les Chaisson en el último cuarto cuando su equipo intentaba desesperadamente recortar la distancia. La incapacidad de Los Ángeles para convertir en zona roja, incluyendo una estrepitosa detención en cuarta oportunidad al inicio del juego, fue el clavo final en su ataúd.

Con esta victoria, New England rompe una racha de sequía en playoffs y envía un mensaje claro a la Conferencia Americana: su defensa está lista para el campeonato. Mientras los Chargers regresan a casa con más dudas que respuestas, Foxborough celebra el renacimiento de un equipo que, paso a paso, vuelve a lucir como un contendiente de hierro.

Panorama de la Ronda Divisional

Conferencia Nacional (NFC) - Definida

San Francisco 49ers vs. Seattle Seahawks

Los Angeles Rams vs. Chicago Bears

Conferencia Americana (AFC)

Buffalo Bills vs. Denver Broncos

New England Patriots vs. (Ganador de Texans vs. Steelers)

