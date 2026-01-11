Charros de Jalisco pega primero ante Mexicali en Semifinales

Los Charros de Jalisco dieron el primer golpe en las Semifinales de la temporada 2025-26 de la Liga Mexicana del Pacífico, al derrotar por pizarra de 5-3 a los Águilas de Mexicali en el Juego 1, disputado en el Estadio Panamericano.

La novena jalisciense contó con una sólida actuación desde el montículo por parte de Manny Bañuelos, quien se llevó la victoria tras una salida de gran control y temple, maniatando a la ofensiva emplumada durante gran parte del encuentro. El relevo respondió a la altura y Trevor Clifton se encargó de cerrar el telón al colgarse la salvada.

Mexicali madrugó la serpentina de Bañuelos en la primera entrada para tomar ventaja por la mínima diferencia, pero esto no impidió que el pitcher abridor de Jalisco se luciera a lo largo de seis innings en los que pudo reivindicarse para guiar a su equipo hacia la senda del triunfo.

El lanzador zurdo toleró seis imparables, una anotación y solo un pasaporte. Por el contrario, abanicó a siete contrincantes para frustrar el intento de ataque. Sus disparos fueron cruciales para que los Charros se impusieran en el inicio de la serie.

En la parte ofensiva, el menor de los Ornelas fue el hombre clave. Tirso, quien apareció como bateador designado, fue el responsable de remolcar tres carreras en dos turnos al bat, además de conectar un jonrón en solitario que sirvió para que los caporales le dieran la vuelta a la pizarra en el quinto rollo.

Asimismo, Connor Hollis y Alejandro Osuna también se presentaron oportunos al ataque gracias a que conectaron un sencillo y un doble, respectivamente, para que Charros lograra llegar a las cinco anotaciones.

Para el séptimo episodio, las cosas se complicaron ligeramente para Jalisco, luego de que Gerardo Reyes se subiera a la lomita. Mexicali amenazó severamente al conseguir casa llena a través de un pasaporte y dos hits. Finalmente, con un elevado de sacrificio de Cade Gotta, los fronterizos lograron sumar una anotación más, ocasionando que Reyes fuera sustituido en apenas un tercio de trabajo.

A su relevo, vinieron Miguel Aguilar y Jared Wilson, quienes enfriaron cualquier intento de reacción de Mexicali. En la novena entrada, como ya es costumbre, se llamó al hombre de confianza. Clifton fue el encargado de bajar la cortina, y aunque su labor se complicó al conceder dos bases por bolas y un sencillo productor de Willie Calhoun, el cerrador estelar pudo quedarse con la salvada para consumar la victoria local.

Este lunes 12 de enero, Jalisco y Mexicali volverán a reencontrarse en el diamante de juego de Zapopan a las 19:30 horas para disputar el segundo encuentro de la serie.

SV