La corona de la NFL ha caído. En un enfrentamiento que reeditó la intensidad de las últimas finales de conferencia, los 49ers de San Francisco silenciaron el Lincoln Financial Field al derrotar 23-19 a los Eagles de Filadelfia, eliminando así al monarca vigente en la Ronda de Comodines de la temporada 2025-2026.

El encuentro fue una batalla de estrategias y resistencia física. San Francisco, que llegó como el "underdog" debido a sus lesiones recientes, encontró en la creatividad de Kyle Shanahan el camino a la victoria. El momento cumbre ocurrió al inicio del último cuarto, cuando el receptor Jauan Jennings revivió la magia del Super Bowl LVIII al lanzar un pase perfecto de 29 yardas hacia Christian McCaffrey, devolviéndole la ventaja a los "Niners" tras un partido donde Philadelphia parecía tener el control defensivo.

Sin embargo, el drama alcanzó su punto máximo en los segundos finales. Con menos de un minuto en el reloj y los Eagles buscando el touchdown de la victoria, Jalen Hurts intentó conectar con Dallas Goedert en una cuarta oportunidad desesperada. Fue entonces cuando apareció el veterano Eric Kendricks, quien con una reacción felina desvió el ovoide, sellando el destino de los locales y confirmando el avance de San Francisco a la Ronda Divisional.

A pesar de la amarga noticia por la lesión de George Kittle, Buffalo y San Francisco emergen de este domingo como los grandes matones de la postemporada. Los 49ers ahora se preparan para enfrentar a los Seahawks de Seattle, mientras que Filadelfia se despide de su sueño de repetir el título, víctima de una defensiva de San Francisco que se negó a doblarse bajo la presión del campeón.

SV