El Estadio Panamericano vivió una noche de auténtico ambiente de playoffs y la localía terminó por inclinar la balanza a favor de los Charros de Jalisco, quienes vencieron 5-2 a los Águilas de Mexicali en el primer juego de las Semifinales de la temporada 2025-26 de la Liga Mexicana del Pacífico.

Desde el primer lanzamiento, los 8 mil 428 aficionados que se dieron cita en Zapopan se mantuvieron metidos de lleno con su equipo. Cada strike, cada anotación y cada jugada defensiva fue acompañada por un rugido constante desde las gradas, generando una presión que se sintió tanto en el diamante como en el dugout visitante.

La explosión llegó de la mano de Tirso Ornelas, quien se convirtió en el gran protagonista de la noche. El jardinero conectó un jonrón que desató la locura en el Panamericano y, además, produjo tres carreras, convirtiéndose en el motor ofensivo de los Charros y en el detonante de la fiesta en las tribunas.

El pitcheo jalisciense supo responder al respaldo de su gente y nulificó a la ofensiva fronteriza durante gran parte del encuentro. Sin embargo, en la recta final el duelo se tensó no solo en el terreno de juego, sino también en las gradas. Varias decisiones del umpire provocaron el reclamo airado del público, que no dudó en manifestar su inconformidad al considerar que algunas marcaciones no fueron del todo correctas.

La tensión se disipó cuando Trevor Clifton subió al montículo para cerrar el encuentro. Con temple, retiró los últimos outs y bajó la cortina para sellar el triunfo. Entonces, el Panamericano pasó del reclamo al júbilo: la afición se puso de pie, aplaudió con fuerza y celebró un nuevo triunfo jalisciense, confirmando que, en Semifinales, la casa también juega.

SV