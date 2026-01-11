Liga MX inicia el Clausura 2026 con resultados inesperados, sorpresas y decepciones 

La Liga MX regresó y la primera jornada dejó claro que el torneo arrancó con emociones fuertes. Hubo sorpresas desde el inicio, con equipos que no partían como favoritos logrando resultados importantes, mientras que algunos candidatos al título quedaron a deber en su presentación.

Decepción

Mazatlán y sus bajas entradas en la gira del adiós

El conjunto mazatleco fue el encargado de abrir el telón del Torneo Clausura 2026 en su duelo ante Bravos de Juárez. A diferencia de lo ocurrido en otros certámenes, el cuadro sinaloense registró la peor entrada de la primera fecha, con apenas 6 mil 472 aficionados en las gradas, reflejo del poco interés de la afición por ver al equipo en lo que será su último torneo dentro del futbol mexicano.

León y su victoria ante Cruz Azul

Después de armar uno de los planteles más competitivos del futbol mexicano, Cruz Azul fue sorprendido por León al caer 2-1 en su visita a la casa del conjunto Esmeralda. Con este resultado, Nicolás Larcamón tendrá la tarea de revertir el mal inicio del campeonato si no quiere que la presión se haga presente desde las primeras jornadas.

Pumas siendo igualado por Gallos en casa

El conjunto universitario se sumó a las decepciones de la primera fecha del campeonato, luego de que, cuando todo apuntaba a un debut con triunfo para el equipo de Efraín Juárez, Gallos Blancos sorprendió y amargó la fiesta en el Estadio Olímpico al rescatar un empate con sabor a victoria.

Sorpresa

Chivas, su futbol y el debut de Brian Gutiérrez

Entre los aspectos más agradables de la jornada destacó el buen futbol mostrado por Chivas ante su afición en su debut. El equipo dirigido por Gabriel Milito dio cátedra con un estilo vistoso, vertical y dinámico, acompañado del estreno de Brian Gutiérrez, quien tuvo una presentación soñada al convertirse en uno de los mejores jugadores del encuentro frente a Pachuca y registrar su primera asistencia del torneo.

Hugo González, la figura al atajar el penal ante Canales

Después de ser uno de los futbolistas más criticados en la final de ida del torneo pasado, el arquero Hugo González pasó de ser el jugador más abucheado y silbado en el “Gigante de Acero” a convertirse en la figura del Toluca, luego de atajar un penal a Sergio Canales y darle el triunfo a su equipo, silenciando a la afición rayada.

Doblete de Marcelo Flores con Tigres

En el cierre de la primera fecha, Tigres se impuso 1-2 ante Atlético de San Luis, donde el futbolista mexicano Marcelo Flores se convirtió en la figura del encuentro al conseguir un doblete para darle la victoria a su equipo, destacando para propios y extraños, además de mandar un duro mensaje a su entrenador en la búsqueda de minutos de cara a la siguiente Copa del Mundo.

SV