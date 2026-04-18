La Copa Mundial de 2026 está a la vuelta de la esquina. Javier "El Vasco" Aguirre debe tener casi todo definido para afrontar el torneo de la mejor manera posible, debido al poco margen de error que tiene.

Ahora, de acuerdo con diversos reportes, ya habría una lista de jugadores elegidos conformada por jugadores de la Liga MX que asistirán al Mundial 2026 con la Selección Mexicana y, por lo tanto, se perderán la Liguilla del Clausura 2026 con sus respectivos equipos: Raúl Rangel, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado, Armando González y Richard Ledezma de Chivas; Carlos Acevedo (Santos), Israel Reyes (América), Gilberto Mora (Xolos), Everardo López, Alexis Vega, Jesús Gallardo y Marcel Ruiz (Toluca); además de Erik Lira y ‘Charly’ Rodríguez, ambos de Cruz Azul.

En este listado, destacan los nombres de Gilberto Mora y Marcel Ruiz, ya que ambos elementos recién regresan a la actividad después de superar sus respectivas lesiones; aunque, también los dos se han ganado la confianza de Javier Aguirre en este proceso.

Todos los elementos que aparezcan en esa lista deberán reportar con el Tri a partir del 6 de mayo, y se perderán la Fiesta Grande del futbol mexicano. Además, Guillermo Ochoa se les unirá al finalizar la liga de Chipre.

Dominio chiva

Como era de esperarse, Chivas se ha convertido en la base de la Selección Mexicana, aportando cinco elementos, y a su vez, siendo el más perjudicado en la Liguilla, mientras que los Diablos Rojos del Toluca perderán a cuatro jugadores para la Liguilla, Cruz Azul a dos y las Águilas del América, solo a uno, el defensor Israel Reyes.

De esta manera, solamente restarán once cupos, que en teoría serían los que dejaría Javier Aguirre para los elementos que militan en el futbol de Europa, y aún con la interrogante de si Santiago Giménez, César "Chino" Huerta e incluso Rodrigo Huescas podrían estar en condiciones para pelear un lugar en la lista definitiva.

Los datos a tener en cuenta para la lista del "Vasco" Aguirre

15 elementos de los equipos de la Liga MX estarán reportando el próximo 6 de mayo en la concentración de la selección mexicana.

5 jugadores aporta Chivas a la concentración de mayo de la selección mexicana, siendo el equipo que más elementos manda.

Le costó. Gilberto Mora estuvo alejado de los terrenos de juego por tres meses.

Regresó. Marcel Ruiz marcó su regreso a las canchas el pasado miércoles en la Champions Cup, luego de un mes de ausencia.

Clavado. Guillermo Ochoa se incorporará a la concentración del Tri una vez que finalice la Liga de Chipre, siendo el único elemento que no juega en la Liga MX.

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