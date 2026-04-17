Sergio Bueno recibe castigo de la FMF tras ofender a la árbitra Katia Itzel García

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) dio a conocer la sanción impuesta a Sergio Bueno, entrenador de Mazatlán FC, luego de los insultos misóginos dirigidos a la árbitra Katia Itzel García tras su expulsión en la jornada anterior frente a Pumas de la UNAM en Ciudad Universitaria.

De acuerdo con lo informado, el estratega mexicano recibió una multa económica y deberá cumplir con horas de labor social enfocadas en la promoción de la equidad de género. Además, fue apercibido sobre su conducta futura, en un intento por evitar que se repitan este tipo de situaciones dentro del futbol profesional.

"Las Comisiones de Diversidad y Género y Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol determinaron que el director técnico del Club Mazatlán FC, Sergio Bueno, incurrió en conducta impropia tras su expulsión durante la Jornada 14, al incumplir los protocolos y reglamentos vigentes", reveló la FMF mediante un comunicado.

A la sanción se suma el partido de suspensión que deberá cumplir durante la Jornada 15, consecuencia directa de la expulsión ocurrida en Ciudad Universitaria.

En lo deportivo, Mazatlán FC atraviesa un momento complicado en el torneo. Con apenas 11 puntos y prácticamente sin opciones de clasificar, los Cañoneros recibirán este viernes a Querétaro FC, mientras que Sergio Bueno podrá reaparecer en el banquillo el próximo martes, cuando enfrenten en casa a Deportivo Toluca FC.

Con información del Universal

MF