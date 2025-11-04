Los Dodgers celebran con desfile en Los Ángeles

Los Dodgers de Los Ángeles celebraron su segundo campeonato consecutivo de la Serie Mundial con un desfile en el centro de la ciudad y un mitin en el estadio tras convertirse en el primer equipo en 25 años en ganar títulos consecutivos.

“Hola, hola”, dijo Shohei Ohtani, hablando en inglés frente a un abarrotado estadio de los Dodgers. “Quiero decir que estoy muy orgulloso de este equipo. Quiero decir que ustedes son los mejores fanáticos del mundo. Estoy listo para conseguir otro anillo el próximo año. Vamos”.

“Es realmente agradable poder ganar y estar rodeado de todos estos increíbles fanáticos”, expresó Ohtani durante el recorrido en autobús. “Realmente lo estoy disfrutando y aprovechando al máximo”.

El pitcher Yoshinobu Yamamoto, MVP de la Serie Mundial, llevaba una camiseta negra con el logo “Campeones de la Serie Mundial” en el frente. Con gafas de sol y una gorra de beisbol al revés, Yamamoto saludó a los fanáticos.

“Perder no es una opción”, dijo Yamamoto a la multitud en el estadio. “A mis compañeros de equipo, mis entrenadores, el increíble personal y todos los fanáticos, lo hicimos juntos. Amo a los Dodgers. Amo Los Ángeles”.

Los jugadores caminaron por una alfombra azul desde el jardín central hasta un escenario circular azul.

“Tengo cuatro. Tengo que completar la mano, bebé“, dijo Mookie Betts, quien ganó un título con los Medias Rojas de Boston y tiene tres con los Dodgers. “El tricampeonato nunca ha sonado tan dulce. Alguien haga una camiseta con eso”.

El rapero-actor Ice Cube condujo un convertible azul brillante alrededor de la pista de advertencia con el Trofeo del Comisionado en el asiento del pasajero delantero. Lo llevó sobre su cabeza hasta el escenario y lo colocó en una mesa junto al trofeo del campeonato del año pasado.

El mánager Dave Roberts levantó el trofeo mientras estaba a bordo de uno de los varios autobuses que recorrieron una ruta llena de fanáticos vestidos de azul que agitaban banderas y vitoreaban.

“Siento que es casi el doble que el año pasado. Estos fanáticos están locos. Es increíble ser parte de esto”, dijo el primera base Freddie Freeman.

Confeti azul y blanco voló desde un camión que rodaba entre los autobuses, que estaban llenos de familiares de los jugadores, incluido el recién retirado Clayton Kershaw y sus cuatro hijos.

“Es la manera perfecta de terminar”, dijo Kershaw quien concluyó una carrera de 18 años jugada enteramente con Los Ángeles. “Sé que los Dodgers siempre han significado mucho para esta ciudad durante generaciones. Para nosotros, poder hacer esto frente a ellos significa el mundo para mí y para todos los demás”.

