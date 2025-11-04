Memo Ochoa, sorprendido del nivel que se muestra en Chipre

Luego de una triste aventura en Portugal, Guillermo Ochoa sufrió durante varios meses para encontrar equipo y continuar su carrera, con el único objetivo de llegar activo a la Copa del Mundo de 2026.

Ese deseo lo llevó a recalar en el AEL Limassol de Chipre, club que confió en el mexicano y le permitió mantenerse en el radar de la Selección Mexicana.

Por desgracia para Ochoa, el inicio con su nuevo equipo no ha sido el esperado, siendo uno de los porteros más goleados del torneo. Sobre esta situación, el arquero aseguró que, pese a la opinión de muchas personas, no está jugando en una liga fácil, ya que hay mucha intensidad y calidad individual.

“No es una Liga fácil, es muy difícil, con muchos jugadores de gran individualidad y mucha intensidad en los partidos. Así que es una gran sorpresa”, mencionó en entrevista con la cadena local Cablenet Sports.

Ochoa, quien alcanzó su punto más alto tras su actuación en Brasil 2014, agregó que, a pesar del paso de los años, sigue siendo especial encontrarse con grandes jugadores en el torneo, como el brasileño David Luiz.

“Es increíble encontrar a un viejo amigo aquí después de tantos años. La última vez que jugamos fue en 2014, en la Copa del Mundo, así que la vida a veces te da la oportunidad de enfrentarte a grandes jugadores”, finalizó.