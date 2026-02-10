El futbol juvenil mexicano ha vuelto a encender la chispa de la esperanza. En un febrero de 2026 que quedará marcado por la contundencia, la Selección Mexicana Sub-17, dirigida por Jürgen Castañeda, aseguró su boleto al Mundial de Qatar de forma categórica . Con un despliegue de talento que ha minimizado a sus rivales en el Caribe, este "Mini Tri" no solo clasifica, sino que se postula como un candidato serio para buscar la tercera corona mundial de la categoría.

La fase de grupos en Trinidad y Tobago ha sido, más que una competencia, una exhibición. México debutó con un contundente 10-0 sobre Sint Maarten, un resultado que envió un mensaje de advertencia a toda la confederación. Posteriormente, despachó con autoridad a Saint Martin (4-0) y selló su dominio con un 4-1 sobre Barbados.

Con 18 goles a favor y solo uno en contra, el equipo nacional llegará al cierre de la fase de grupos este 12 de febrero contra el anfitrión, Trinidad y Tobago , con el objetivo de mantener la inercia ganadora antes de encarar las rondas eliminatorias del Premundial.

Las llaves del éxito de Castañeda

La principal clave de este equipo es el equilibrio entre la captación nacional y el talento en el extranjero. La presencia de Marcelo Ávalos (San Jose Earthquakes) en la portería y Jonathan De La Fuente (Colorado Rapids) en el medio campo, aporta una madurez física y táctica que se complementa perfectamente con la picardía de los jugadores de la Liga MX.

Además, el esquema de Castañeda privilegia la recuperación tras pérdida. México no permite que el rival respire, asfixiando la salida y permitiendo que jugadores como Adán Sánchez (Monterrey) y Alberto Cisneros (León) reciban balones con ventaja competitiva. La profundidad de la plantilla es tal que los recambios no bajan la intensidad, como se vio en la rotación ante Saint Martin.

Posibilidades en el Mundial de Qatar

Considerando el nivel mostrado, México tiene argumentos sólidos para soñar con el podio en Qatar . La capacidad goleadora de Adán Sánchez es comparable a las mejores versiones de delanteros mexicanos en procesos anteriores. Sin embargo, el verdadero reto será la transición defensiva ante potencias mundiales.

El liderazgo de Gael Solorio (Atlas) en la central será puesto a prueba cuando los rivales no sean caribeños, sino europeos o africanos. No obstante, la mística de México en la categoría Sub-17 juega a favor; el respeto que los rivales tienen por el escudo tricolor en este nivel es un factor psicológico que Jürgen Castañeda ha sabido explotar para inyectar confianza en sus pupilos.

México ya está en el Mundial. Ahora, el cierre ante Trinidad y Tobago será el último ensayo antes de la fase de eliminación donde se buscará el título de la Concacaf, llevando el nombre de México a lo más alto antes de la gran cita en Oriente Medio.

El dato

Sede del Mundial: Qatar 2026. Bajo el nuevo esquema de la FIFA, Qatar alberga el torneo anualmente, y México ya es uno de los invitados confirmados tras su paso perfecto en Trinidad y Tobago.

Figuras clave

Adán Sánchez (Monterrey): El "killer" del área. Su capacidad de desmarque y contundencia lo tienen como el referente ofensivo del torneo.

Alberto Cisneros (León): Un delantero con gran técnica individual y visión, capaz de generar juego y finalizar jugadas.

Marcelo Ávalos (San Jose Earthquakes): El guardián del arco. A pesar de los pocos ataques recibidos, su liderazgo y seguridad en las salidas han sido vitales.

Historial de gloria en Sub-17

México es una potencia mundial en esta categoría , lo que eleva la vara para el equipo de Castañeda. Sus mejores resultados son:

Campeón del Mundo Perú 2005: La generación de Carlos Vela y Giovani dos Santos. Campeón del Mundo México 2011: Logrado en casa ante un Estadio Azteca repleto. Subcampeón del Mundo Emiratos Árabes 2013 y Brasil 2019: Demostrando consistencia en la élite.

Rendimiento en el Premundial 2026

Sint Maarten 0 – 10 México

Saint Martin 0 – 4 México

Barbados 1 – 4 México

Trinidad y Tobago | Por jugar | 12 de febrero

