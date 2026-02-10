Clásico Mundial 2026, la única vía de América al béisbol olímpico de LA 2028

Tras no ser contemplado en París 2024, el béisbol regresará al calendario olímpico de Los Ángeles 2028 y el Clásico Mundial de la disciplina, a disputarse del 5 al 17 de marzo del 2026, marcará el inicio de los clasificatorios y será la única oportunidad que tendrán los países de América para asegurar su lugar en los Juegos Olímpicos.

El pasado lunes, la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC, por sus siglas en inglés) dio a conocer el proceso de clasificación que tendrán que pasar las selecciones interesadas en competir en la metrópoli angelina. El torneo olímpico contemplará a seis equipos participantes , y Estados Unidos es el primer clasificado al ser el país anfitrión, por lo que restarán cinco cupos que se repartirán en tres certámenes diferentes.

El Clásico Mundial de Béisbol —que arrancará en menos de un mes— será el evento que otorgue las primeras dos y únicas plazas para el continente americano. Es decir, dejando de lado al equipo estadounidense, los dos países de América que terminen mejor posicionados en la clasificación final de esta competencia obtendrán su lugar para Los Ángeles 2028.

Los otros dos torneos que repartirán los tres cupos restantes serán el WBSC Premier12, que se desarrollará en noviembre de 2027 y otorgará boletos al mejor país de Asia y al equipo mejor clasificado de Europa u Oceanía; y un evento de clasificación final, en el que se definirá el último lugar. Este certamen se celebrará, a más tardar, en marzo de 2028 y contará con la participación de las selecciones que no hayan logrado clasificar previamente y que hayan obtenido las mejores posiciones en los campeonatos continentales de Asia, Europa, África y Oceanía.

¿Cómo es el formato de competencia del Clásico Mundial de Béisbol?

Veinte países se reunirán para disputar la sexta edición del Clásico Mundial de Béisbol, los cuales quedaron repartidos en cuatro grupos de cinco equipos. La primera ronda se jugará en un formato de Round Robin, es decir, todos los conjuntos de cada sector se enfrentarán entre sí y los dos mejores de cada grupo avanzarán a los Cuartos de Final.

A partir de esa instancia, las eliminatorias se llevarán a cabo a un único duelo, por lo que las cuatro novenas que se mantengan con vida pasarán a las Semifinales y, posteriormente, los dos vencedores se pelearán por el título del Clásico Mundial en la gran final.

Es muy importante mencionar que, cualquier país que no pertenezca a América y logre ganar el Clásico Mundial, no obtendrá su pase a los Juegos Olímpicos .

Las sedes y el desarrollo del Clásico Mundial

El Clásico Mundial tendrá tres sedes: Estados Unidos, Japón y Puerto Rico. Cada país albergará los encuentros de uno o dos grupos; sin embargo, las Semifinales y la Final —programada para el martes 17 de marzo— se realizarán en el Estadio loanDepot de Miami, Florida.

El Grupo A jugará en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan, Puerto Rico, del viernes 6 al miércoles 11 de marzo.

El Grupo B jugará en el Parque Daikin de Houston, Estados Unidos, del viernes 6 al miércoles 11 de marzo.

El Grupo C jugará en el Tokio Dome de la capital japonesa del jueves 5 al martes 10 de marzo.

El Grupo D jugará en el Estadio loanDepot de Miami del viernes 6 al miércoles 11 de marzo.

Los juegos de Cuartos de Final se llevarán a cabo en Houston y Miami .

Los países participantes en el Clásico Mundial 2026

Grupo A: Puerto Rico, Cuba, Canadá, Panamá y Colombia.

Grupo B: Estados Unidos, México, Italia, Gran Bretaña y Brasil.

Grupo C: Japón, Australia, Corea, República Checa y China Taipéi.

Grupo D: Venezuela, República Dominicana, Países Bajos, Israel y Nicaragua.

