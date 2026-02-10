Donovan Carrillo quiere fundar una escuela de patinaje en Guadalajara

Donoval Carrillo, originario de Zapopan, Jalisco, y uno de los deportistas más emblemáticos del país en el hielo, ha vuelto a encender la ilusión de los aficionados mexicanos en esta edición de los Juegos Olímpicos.

En su primera presentación en el programa corto del patinaje artístico en Milano-Cortina 2026, el jalisciense ejecutó una rutina al ritmo de “Hip Hip Chin Chin” que le valió una puntuación de 75.56 puntos, lo que le permitió asegurar un lugar entre los 24 mejores y avanzar a la final del programa largo donde se decidirán las medallas.

En medio de este momento clave en su carrera, resurgieron declaraciones que realizó en 2025 durante una entrevista en el canal de YouTube La Capitana, donde compartió uno de sus proyectos más ambiciosos: fundar una academia de patinaje en México que impulse el talento nacional y evite que las nuevas generaciones tengan que emigrar al extranjero para desarrollarse en esta disciplina.

“Uno de mis proyectos más importantes que tengo a largo plazo, una vez que ya esté más tranquilo y a lo mejor retirado del patinaje, es tener una academia de patinaje y formar deportistas para que no tengan que irse a otros países para hacer este deporte y llegar a más personas”, expresó en la entrevista.

El jalisciense subrayó que México cuenta con un enorme potencial deportivo, comparable con disciplinas como los clavados, donde el país ha cosechado importantes triunfos internacionales. A su consideración, si se generan las condiciones adecuadas, es posible formar grandes patinadores en territorio nacional.

Sobre la posible sede de su futura academia, mencionó dos ciudades que ocupan un lugar especial en su trayectoria: Guadalajara y León.

“Ya sea Guadalajara, sería un sueño, y León también, obviamente son las dos ciudades a las que tengo muchísimo cariño, pero ojalá más este estados se animen y le apuesten al patinaje”, comentó.

Carrillo puso como ejemplo el modelo de Canadá, donde muchas pistas de hielo operan dentro de centros comunitarios con costos accesibles, lo que permite que más niños y jóvenes practiquen el deporte. “Donde yo entreno está dentro de un centro comunitario y lo que pagas es algo mínimo. Por eso es un deporte nacional, porque es alcanzable para muchos”, explicó.

Con esta visión, Donovan Carrillo no solo busca seguir haciendo historia en el hielo, sino también sentar las bases para el crecimiento estructural del patinaje artístico en México, abriendo oportunidades a nuevas generaciones que sueñan con representar al país en escenarios internacionales.

