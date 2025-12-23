Charros no pudo sostener la ventaja y los Jaguares de Nayarit firmaron una remontada espectacular que encendió al coloso del Pacífico. Cuando el marcador parecía inclinarse a favor de la novena jalisciense, los locales respondieron con poder y carácter, recortaron distancias con cuadrangulares oportunos y tomaron el impulso necesario para darle la vuelta al encuentro y quedarse con el primero de la serie 9-5.

Con Ricardo Valenzuela como figura clave y el apoyo incondicional de su afición, Jaguares construyeron un cierre dominante que transformó la desventaja en una victoria memorable

Los Charros de Jalisco abrieron el marcador gracias a un cuadrangular de Dean Nevárez por el jardín izquierdo para el 1-0; sin embargo, Nayarit respondió de inmediato cuando, al abrir la parte baja de la segunda entrada, Aaron Zavala conectó jonrón con elevado entre los jardines izquierdo y central para empatar el encuentro.

Durante la tercera entrada alta, la velocidad de Billy Hamilton volvió a marcar diferencia al robarse la tercera base y cruzar el plato tras el rodado de Bligh Madris, colocando el marcador 2-1 y devolviendo la ventaja a su equipo. Más adelante, en la quinta entrada, Julián Ornelas conectó un cuadrangular por el jardín derecho para ampliar la ventaja a 3-1.

En la parte alta de la sexta entrada, los Charros de Jalisco sumaron dos carreras más “de caballito”. Michael Wielansky y Julián Ornelas recibieron base por bolas consecutivas, lo que permitió las anotaciones de Mateo Gil y Cristopher Gastélum para el 5-1.

Cuando parecía que Charros se llevaría el juego sin inconventientes, Nayarit respondió con fuerza cuando Ciro Norzagaray conectó un cuadrangular con elevado entre los jardines izquierdo y central, impulsando a Jesse Castillo, y enseguida José Heberto Félix disparó jonrón con línea por la misma zona, acercando a los locales 5-4 en el marcador.

Los locales lograron darle la vuelta al encuentro en la séptima entrada baja, cuando Ricardo Valenzuela conectó un jonrón al jardín izquierdo. Posteriormente, un lanzamiento desviado de Isaac Jiménez permitió que Luis Santos anotara, colocando el marcador 5-6.

Finalmente, los Jaguares rugieron en la octava baja cuando Ricardo Valenzuela puso de pie a la afición al conectar un jonrón elevado al jardín izquierdo. Con las anotaciones de Brandon Villarreal y Jacob Rhinesmith, el marcador se estiró a 5-9, convirtiendo las gradas del Coloso del Pacífico en una verdadera fiesta.