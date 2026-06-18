Entre una ofensiva explosiva, errores defensivos de su rival y una lluvia que impidió completar las nueve entradas reglamentarias, los Charros de Jalisco evitaron la barrida en la capital del país al derrotar 9-13 a los Diablos Rojos del México en el tercer y último duelo de la serie disputada en el Estadio Alfredo Harp Helú.

La novena jalisciense salió decidida a rescatar el juego del honor y desde la primera entrada castigó al abridor escarlata Luis Ángel Rodríguez, quien apenas pudo completar una labor de dos innings completos. Un rally de tres carreras marcó el inicio de una noche en la que los visitantes encontraron finalmente la oportunidad que les había faltado en los dos encuentros anteriores.

Diablos respondió de inmediato con dos anotaciones en la parte baja del primer episodio y logró empatar la pizarra en el segundo rollo gracias a un rodado productor de Juan Carlos Gamboa que permitió anotar a Franklin Barreto. Sin embargo, Charros retomó el control en el tercer inning con carreras impulsadas por Alex Mejía e Irving López.

Mientras tanto, Zac Grotz cumplió una labor importante sobre la lomita para Charros. El lanzador trabajó durante cinco entradas, permitió cuatro carreras, pero logró contener a la peligrosa ofensiva escarlata al registrar cuatro ponches y evitar una reacción más contundente.

Jalisco continuó sumando carreras en momentos clave, y para el cuarto episodio, Mateo Gil conectó un sencillo productor que amplió la diferencia, mientras que en la sexta entrada los visitantes fabricaron otro rally de tres anotaciones para acercarse cada vez más a la victoria.

El momento decisivo llegó en el séptimo inning. Un error en el tiro de Rio Ruiz permitió que Alex Mejía anotara y que Johneshwy Fargas avanzara hasta la tercera base. A partir de ahí, Allen Córdoba y Kyle Garlick conectaron imparables productores que incrementaron la ventaja jalisciense dentro de un ataque de cuatro rayitas.

Aunque Diablos intentó regresar en la octava entrada con un rally de cuatro anotaciones ante los lanzamientos de Amir Garrett, la lluvia apareció poco después y obligó a detener las acciones. Al no poder reanudarse el encuentro, el juego se dio por terminado y la victoria quedó en manos de los Charros.

Con este resultado concluyeron los enfrentamientos del rol regular entre ambas organizaciones, con saldo favorable para los Diablos Rojos, quienes se quedaron con las dos series disputadas. Por su parte, Charros emprenderá ahora el viaje al sur del país para enfrentar a los Guerreros de Oaxaca del 19 al 21 de junio.

CT