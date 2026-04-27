Para los aficionados de la Liga MX, la Liguilla arranca siempre entre el miércoles y el jueves. Sin embargo, en este Torneo Clausura 2026, la historia será completamente diferente por culpa de la Concachampions.

En esta ocasión, los fanáticos tendrán que ser pacientes y esperar hasta el próximo fin de semana para poder presenciar el arranque oficial de los Cuartos de Final.

Esta decisión altera la dinámica habitual a la que estamos acostumbrados en el futbol mexicano. Además, para poder disfrutar de la definición completa de esta primera fase eliminatoria, los tiempos de espera se extenderán una semana más de lo previsto originalmente en el calendario.

El cambio ha generado diversas dudas entre los seguidores en redes sociales, sobre todo en quienes ya quieren ver a sus equipos comenzar la pelea por un sitio en semifinales, pero las autoridades del balompié nacional han aclarado que responde a una causa de fuerza mayor, directamente relacionada con los compromisos internacionales de los clubes mexicanos en la actualidad.

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Los responsables del ajuste: Toluca, Tigres y la Concachampions

El motivo principal por el que se tomó esta decisión en las oficinas de la liga es que dos equipos de la Liga MX siguen vivos y compitiendo al máximo nivel en la Concachampions 2026.

Se trata de Toluca y Tigres. Ambos conjuntos tienen compromisos internacionales programados a mitad de semana que no pueden ser aplazados.

Estos partidos de la Concacaf coinciden justamente con los días en los que se debían disputar los juegos de ida de la Liguilla. Por lo tanto, la liga tomó la decisión de hacer una pequeña modificación en su programación general.

El objetivo de este movimiento es no afectar el rendimiento físico ni la logística de los clubes que deben cumplir con el encuentro internacional. De esta manera, se les permite representar al país sin la presión de tener un calendario empalmado que ponga en riesgo la integridad de sus plantillas.

¿Cuándo se jugarán las Semifinales y la Gran Final del Clausura 2026?

Afortunadamente para los aficionados del futbol que temían un desajuste total en el cierre del torneo, las siguientes fases de la competencia no sufrirán alteraciones. Ni las Semifinales ni la Gran Final del Clausura 2026 se verán modificadas de esta forma.

Esto se debe a que la Final de la Concachampions no afectará las demás llaves de la Liguilla, permitiendo que el torneo local retome su curso natural una vez superada esta primera etapa de cuartos.

La definición del torneo internacional está pautada de manera oficial para jugarse el próximo sábado 30 de mayo. Por su parte, el torneo local tendrá sus encuentros para definir al gran campeón los días 21 y 24 de mayo de 2026. Es decir, el monarca mexicano se coronará exactamente una semana antes de la final continental.

Así quedan los cruces: La Liguilla confirmada

Tras concluir la fase regular del Clausura 2026, la pelea por el título ha quedado definida con enfrentamientos de pronóstico reservado. Estos son los partidos que darán vida a la Liguilla una vez que se retome la actividad:

(1) Pumas vs. América (8): Un "Clásico Capitalino" para abrir la fase final. El líder general se medirá ante unas Águilas que lograron colarse en el último suspiro.

Un "Clásico Capitalino" para abrir la fase final. El líder general se medirá ante unas Águilas que lograron colarse en el último suspiro. (2) Chivas vs. Tigres (7): El Guadalajara, que peleó el liderato hasta el final, tendrá una prueba de fuego ante el poderío del plantel regiomontano.

El Guadalajara, que peleó el liderato hasta el final, tendrá una prueba de fuego ante el poderío del plantel regiomontano. (3) Cruz Azul vs. Atlas (6): "La Máquina" buscará hacer valer su gran torneo regular frente a unos Rojinegros que han mostrado solidez en el cierre.

"La Máquina" buscará hacer valer su gran torneo regular frente a unos Rojinegros que han mostrado solidez en el cierre. (4) Pachuca vs. Toluca (5): Quizás la llave más equilibrada; ambos equipos priorizaron la ofensiva y se espera una serie de muchos goles.

Según el reglamento, en caso de empate global, el criterio de desempate será la posición en la Tabla General, lo que otorga la ventaja a Pumas, Chivas, Cruz Azul y Pachuca para cerrar como locales.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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