Liga MX y Cruz Azul se pronuncian sobre aficionado fallecido tras partido en CU

El triunfo (2-0) del Cruz Azul sobre el Monterrey el sábado por la noche, pasó a segundo término desafortunadamente.

Con goles de Jesús Orozco y Ángel Sepúlveda, la "Máquina" se impuso a los Rayados sobre la cancha del Estadio Olímpico Universitario en un duelo de Liguilla adelantado.

Sin embargo, la victoria celeste no terminó como se esperaba, debido a la lamentable situación que se vivió después de finalizar el compromiso.

La Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria (DGAPSU) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó, al día siguiente, que un aficionado falleció mientras era retirado de uno de los estacionamientos de CU.

"Al realizarse el retiro de personas, una persona en aparente estado de ebriedad agredió verbal y físicamente al personal de seguridad del estadio, impidiendo violentamente su labor. La persona logró ser sometida por dichos elementos de seguridad para su entrega a las autoridades. Durante el trayecto de su traslado, sufrió un desvanecimiento, por lo que de inmediato se solicitó el apoyo de paramédicos para brindar la atención médica correspondiente. A pesar de los esfuerzos por reanimarlo, se determinó la ausencia de signos vitales", publicó la DGAPSU en sus redes sociales.

De igual forma, informó que "actualmente son investigadas ante el Ministerio Público cuatro personas" y que aportará "todos los datos de prueba con que se cuente para el esclarecimiento de lo sucedido".

Postura de Cruz Azul sobre el fallecimiento del aficionado

Durante la mañana de este lunes, la directiva de La Máquina lanzó un comunicado oficial para dar su postura acerca de la muerte del aficionado.

"CF Cruz Azul ha tenido conocimiento de los lamentables hechos acontecidos en los alrededores del Estadio Olímpico Universitario, al término del encuentro del sábado pasado. La institución acompaña a los familiares y amigos del aficionado Rodrigo Mondragón y hace un llamado a las autoridades para el pronto esclarecimiento de los hechos", compartió en sus redes sociales.

Además, el equipo celeste aseguró que redoblará los esfuerzos para mantener la seguridad en CU, por el bienestar de las personas que acudan al inmueble.

"A pesar de que este hecho ocurrió en el exterior del Estadio Olímpico Universitario y estos operativos no forman parte de las responsabilidades del club, Cruz Azul se compromete a mantener la revisión preventiva constante de los protocolos en beneficio de los aficionados, siempre en el ámbito de sus propias facultades y con la mejor disposición de colaboración con las autoridades de la Universidad y de la Ciudad de México", manifestó la directiva del conjunto de La Noria.

Liga MX también se pronuncia

La Liga MX emitió un comunicado la noche del domingo para lamentar la muerte del aficionado Rodrigo Mondragón. El organismo expresó sus condolencias a la familia del seguidor fallecido.

Asimismo, la Liga informó que se mantiene atenta a las investigaciones que realiza la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la cual detuvo a cuatro agentes de Protección Civil involucrados en la detención de Mondragón fuera del estadio. Reiteró su compromiso con la seguridad en los eventos deportivos y su disposición para colaborar con las autoridades en el esclarecimiento del caso.

"A las 23:28 hrs estaba totalmente desaforado el estadio y a las 23:45 hrs se realizó la junta de seguridad post partido con todas las autoridades participantes en el operativo, donde no se comunicó ningún incidente. A las 24:00 hrs se retiró el autobús del Club Monterrey y, finalmente, los Comisarios se retiraron del estadio a las 00:20 hrs sin que tuvieran conocimiento del lamentable hecho en cuestión".

