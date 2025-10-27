Los Charros de Jalisco han encontrado una nueva arma letal a la ofensiva con los batazos certeros del estadounidense Bligh Madris, quien en el inicio de la temporada 2025-26 de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) se ha posicionado como el hombre más determinante en las victorias que ha conseguido la novena dirigida por Benjamín Gil.

La historia en la presente campaña de la LMP aún tiene mucho por contar, sin embargo, en escasos once juegos que se han disputado, Madris ha tomado el liderato en las estadísticas de la competencia al presentarse más que oportuno en sus turnos con el bat.

Si bien los Charros no han tenido el arranque dominante que se esperaba del vigente campeón, la novena jalisciense se ubica en el quinto lugar del standing general con récord de 7-4. Como equipo, y fieles a su estilo ofensivo, son líderes de bateo colectivo con promedio de .320 y han anotado 68 carreras, de las cuales, Bligh ha producido 17, es decir, el 25% del total.

En el actual certamen, no hay ningún otro jugador en toda la LMP que haya remolcado tantas carreras como Madris. Aunado a ello, el outfielder es líder de bateo con registro de .471, acumula 34 turnos al bat en los que ha llegado en ocho ocasiones al plato, conectado 16 imparables y conseguido dos jonrones.

El nacido en Las Vegas, Nevada, ha tenido noches de inspiración en las que ayudó a su equipo a lograr remontadas épicas. La primera sucedió el 17 de octubre cuando Jalisco firmó una voltereta ante los Algodoneros de Guasave. Tras ir perdiendo, el conjunto tapatío vino de atrás y Madris produjo cinco de las siete anotaciones que le dieron el triunfo a los Charros.

Mientras que, la más reciente sucedió el pasado domingo. Jalisco tuvo que forzar los extra innings frente a los Jaguares de Nayarit para evitar un descalabro que les hubiera impedido de barrer a la escuadra felina. Bligh fue el encargado de batear el cuadrangular que mantuvo con vida a los Charros en la novena entrada para igualar agónicamente la pizarra 3-3 y, posteriormente, se quedaron con la victoria por 7-6.

Con el objetivo de alcanzar el primer bicampeonato en la historia de los Charros de Jalisco, los comandados por Benjamín Gil han mantenido su esencia de ser agresivos al bate y Bligh Madris ha encajado como anillo al dedo en el estilo de juego del equipo jalisciense.

Bligh Madris en el inicio de campaña con Jalisco

10 juegos disputados

34 turnos al bat

17 carreras remolcadas

.471 de promedio de bateo

8 carreras anotadas

16 hits

