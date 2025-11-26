Con una ofensiva chata, con solo algunas llegadas esporádicas, con polémica arbitral incluida, los Rayados de Monterrey le hicieron la maldad al América y lo pusieron en jaque, al ganar 2-0 en el partido de ida de los cuartos de final del torneo Apertura 2025 disputado en el mundialista Estadio BBVA.

En lo que se esperaba como un partido espectacular, con llegadas y con buen futbol, resultó todo lo contrario. El compromiso resultó trabado, soso y con pocas llegadas a los marcos rivales, sobre todo por parte del cuadro visitante, que entró a la cancha con una propuesta timorata y defendiendo el cero, acción que no le funcionó del todo.

Y es que Sergio Canales, en el tiempo de reposición del primer tiempo, justo al minuto 45+3 puso al frente a la Pandilla con un golazo desde afuera del área, venciendo la estirada de Luis Ángel Malagón que nada pudo hacer.

Para el segundo tiempo, América intentó un poco más, pero se topó con unos Rayados bien parados atrás que, aunque cedieron el el balón, no perdió el control del partido y al minuto 70 anotaron el segundo gol, ahora por conducto de Fidel Ambriz, lo que apagó todas las intenciones de las Águilas de hacer algo importante.

Incluso, cerca del minuto 90 llegó el único disparo a portería por parte de los dirigidos por André Jardiné, pero el portero regiomontano, Luis “Mochis” Cárdenas, evitó la caída de su marco.

Tras este partido, en donde Monterrey terminó con un hombre expulsado por una acción polémica de Jesús Manuel Corona, los Rayados deberán ir al estadio de Ciudad de los Deportes el próximo sábado a finiquitar la obra, en donde un empate o perder por un gol de diferencia les basta para avanzar a semifinales.

