La jornada de clasificación del Gran Premio de Qatar terminó con polémica para Carlos Sainz y su equipo Williams, luego de que la FIA anunciara una sanción que impacta directamente en la posición del piloto español para la carrera de este domingo. Tras revisar un incidente relacionado con el estado del monoplaza, el organismo rector del automovilismo determinó aplicar una multa económica al equipo y confirmar la séptima posición de salida para Sainz.

De acuerdo con el comunicado oficial, los Comisarios de la FIA impusieron una multa de cinco mil euros a Atlassian Williams Racing, debido a que el auto de Sainz fue liberado en condiciones que se consideraron inseguras. Durante la investigación, los comisarios escucharon al representante del equipo, revisaron las imágenes de video del incidente y analizaron las comunicaciones por radio.

Williams explicó que la calcomanía ubicada en el piso del auto había sido utilizada desde mitad de temporada sin presentar desprendimientos o fallas. Sin embargo, en esta ocasión la pieza se soltó, lo que ocasionó que Sainz tuviera dificultades para controlar su monoplaza en una parte del circuito.

El informe destaca que, pese a los argumentos del equipo, la responsabilidad final recae sobre la escudería, que debe garantizar que el auto salga a pista en condiciones completamente seguras. Al considerarse un riesgo para el piloto y para otros competidores, la FIA determinó que se trató de una situación peligrosa.

Sainz partirá séptimo en la carrera del domingo, mientras Williams asume la sanción económica y el llamado de atención rumbo a las próximas fechas.

