La Perla Tapatía volverá a latir al ritmo de miles de pasos este domingo por la mañana, cuando las principales calles de Guadalajara y su Zona Metropolitana se conviertan en el escenario del Maratón Internacional de Guadalajara 2025, uno de los eventos deportivos más emblemáticos de México y reconocido a nivel mundial por su ruta, su organización y el ambiente único que envuelve a cada participante.

Con 41 ediciones de historia, el Maratón vuelve a convocar a corredores nacionales e internacionales en una auténtica fiesta atlética que combina deporte, cultura, música y el inconfundible orgullo tapatío. Este año serán siete mil 400 corredores quienes tomarán la salida en una ruta certificada por World Athletics, lo que garantiza estándares de talla internacional y tiempos oficiales que pueden utilizarse para clasificaciones globales.

La cita será en la icónica Glorieta Minerva, corazón simbólico de la ciudad, donde punto de partida y meta se unirán para formar un circuito lleno de energía. El programa iniciará a las 06:20 horas con la salida de los paratletas, seguida a las 06:30 horas por los atletas élite y corredores clasificados, y finalmente a las 06:35 horas se dará el banderazo para los corredores recreativos, que año con año aportan color, disfraces, sonrisas y un ambiente familiar a la competencia.

La edición 2025 presenta nuevamente dos modalidades: maratón individual con cuatro mil lugares y relevos, con tres mil 400 corredores distribuidos por equipos. En ambos casos, el trayecto recorrerá avenidas emblemáticas como Agustín Yáñez, Mariano Otero, Paseo de la Arboleda, Lázaro Cárdenas hasta El Álamo, así como Vallarta, Juan Palomar y Arias, Terranova, Manuel Acuña, López Mateos hasta Las Águilas y el retorno hacia la Minerva. Un recorrido urbano vibrante que estará acompañado de música en vivo, estaciones de hidratación y puntos de animación a cargo de escuelas, colectivos culturales y grupos de apoyo.

Uno de los símbolos más esperados es la medalla, dedicada este año al león jalisciense, figura del escudo estatal que representa fuerza, identidad y coraje. Un emblema perfecto para quienes conquisten los 42 kilómetros y reciban ese metal que sintetiza esfuerzo y orgullo.

La competencia también ofrecerá una bolsa total de $1,872,000 pesos, destacando los premios de $200,000, $100,000 y $80,000 para los primeros tres lugares de cada rama. Más allá de la premiación, el Maratón de Guadalajara promete, una vez más, regalar una mañana llena de emoción, color y el espíritu deportivo que caracteriza a la ciudad. Este domingo, la Perla Tapatía correrá al unísono.

