La victoria o la derrota en el marcador han pasado a un segundo plano tras el último "Derby dei Campioni". La noticia que sacude los cimientos de San Siro y de toda una nación es la gravedad de la lesión de su gran referente, Luka Modric.

¿Qué se sabe sobre la lesión de Luka Modric?

El mediocampista croata, pieza angular en el esquema del AC Milan, sufrió una fractura en el pómulo durante el intenso duelo frente a la Juventus de Turín ayer domingo 26 de abril en actividad de la Serie A, encendiendo todas las alarmas médicas.

Tras ser retirado del césped con evidentes gestos de dolor, los servicios médicos del club rossonero confirmaron los peores pronósticos. Luka Modrić presenta una fractura que le obligará a pasar por el quirófano de manera inmediata. Esta intervención quirúrgica no solo supone una baja sensible para las aspiraciones del Milan en la Serie A, sino que pone en jaque su participación en la próxima cita mundialista.

¿Podrá jugar en el Mundial 2026?

El tiempo es el mayor enemigo del capitán croata. Con el Mundial 2026 a tan solo un mes y medio de distancia, los plazos de recuperación tras una cirugía de este tipo son extremadamente ajustados. Aunque el jugador ha demostrado una capacidad de sacrificio inigualable a lo largo de su carrera, una fractura requiere periodos de consolidación que suelen oscilar entre las seis y ocho semanas , lo que lo sitúa prácticamente fuera de la fase de grupos.

En Croacia, la noticia ha sido recibida con consternación. La federación ya se ha puesto en contacto con el cuerpo médico del Milan para seguir de cerca la evolución de su estrella. Por ahora, el mundo del futbol aguarda con esperanza un milagro que permita al "Genio de Zadar" liderar a su selección en la que podría ser su última gran cita internacional.

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