Ayer por la tarde, el equipo de Cruz Azul terminó, por segunda temporada anual consecutiva, como el mejor equipo de la Liga MX en cuanto a rendimiento regular. Este no es solo un orgullo deportivo para la institución, sino que llega acompañado de un premio económico de un millón de dólares que le arrebató a dos equipos que lo perseguían, Toluca y Chivas.

La escuadra cementera logró esta jugosa recompensa tras acumular la mayor cantidad de puntos a lo largo de todo el año futbolístico. Este periodo comprende la suma total de las unidades obtenidas durante las fases regulares de los torneos Apertura 2025 y Clausura 2026 del futbol mexicano.

Para asegurar la cima de la clasificación anual, el cuadro celeste necesitaba una victoria en la Jornada 17 (J17), y lo logró sin problema frente a su afición. Con un triunfo categórico de 4-1 ante Necaxa en el cierre del campeonato, los capitalinos llegaron a un total de 68 puntos.

Esta bolsa económica se entrega desde hace algunas temporadas. De acuerdo con la información oficial de la Liga MX, el objetivo principal es brindar un reconocimiento tangible al esfuerzo, la constancia y la regularidad del mejor club durante todo un año, siendo Cruz Azul el ganador por segunda ocasión al hilo.

Vale la pena recordar que, en un formato de torneos cortos donde la fase final suele robarse los reflectores, este incentivo económico busca premiar la consistencia que muchas veces pasa desapercibida para los aficionados.

La crisis de Nicolás Larcamón y el relevo salvador de Joel Huiqui

El camino hacia este reconocimiento económico y deportivo no estuvo exento de drama, tensión y decisiones drásticas en el banquillo celeste. La Máquina atravesó una severa crisis de resultados en la recta final que puso en grave riesgo el liderato anual y el premio millonario.

El equipo sumó una racha de nueve partidos consecutivos sin conocer la victoria bajo el mando del técnico Nicolás Larcamón. Esta inercia negativa derivó en el despido del entrenador apenas unos días antes del cierre de la fase regular del torneo.

Ante la emergencia deportiva, la directiva tomó la decisión de nombrar a Joel Huiqui como nuevo entrenador del primer equipo para intentar apagar el fuego. El exdefensa mexicano asumió el reto, se encargó de romper la mala racha de tajo y logró conseguir ese jugoso premio para el conjunto capitalino.

X / @CruzAzul

La competencia directa: Toluca y Chivas se quedan en la orilla

La disputa por el reconocimiento al mejor equipo del año se mantuvo al rojo vivo y con un pronóstico reservado hasta la última fecha del campeonato. Los registros oficiales confirman que la diferencia de unidades entre el primer y el tercer lugar fue verdaderamente mínima.

Cruz Azul finalizó en la cima de la tabla acumulada con sus 68 unidades, apenas un punto por encima de su más cercano y peligroso perseguidor. El Toluca culminó el año futbolístico con 67 puntos, quedándose a un solo paso de arrebatarle el millón de dólares a los de La Noria.

Por su parte, Chivas también mantuvo la presión constante, sumando un total de 65 unidades a lo largo de las dos temporadas. A pesar del esfuerzo de sus rivales directos, el triunfo celeste en la última jornada sentenció la clasificación a favor de los capitalinos.

Tanto Toluca como Chivas hicieron su parte para mantenerse en la pelea, pero dependían de un tropiezo celeste que finalmente nunca llegó.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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