Uno de los partidos más esperados del futbol internacional está a la vuelta de la esquina y, pese a la diferencia entre equipos, la emoción ya se siente en el aire. En ese sentido, LaLiga ha decidido consentir a los aficionados mexicanos trayendo toda la magia del futbol español a la Ciudad de México con la creación del Fan Fest para disfrutar de El Clásico.

Si eres un apasionado del futbol, marca en tu calendario el próximo domingo 10 de mayo de 2026. Ese día, el emblemático Velódromo Olímpico Agustín Melgar se transformará en una auténtica sucursal del estadio europeo para recibir a miles de fanáticos que vibrarán con cada jugada, cada pase filtrado y cada gol de este histórico enfrentamiento deportivo que podría resultar en el título de Liga para el Barcelona.

¿Cómo conseguir entradas para el Fan Fest en CDMX?

La gran noticia es que este magno evento será completamente gratuito, diseñado especialmente para que las familias celebren a lo grande.

Los asistentes no solo verán el partido en una espectacular pantalla gigante, sino que disfrutarán de música en vivo, zonas de convivencia y una excelente oferta gastronómica. Por si fuera poco, la leyenda argentina Javier Mascherano, exjugador blaugrana, estará presente para convivir con los seguidores, firmar autógrafos y compartir anécdotas exclusivas de sus años en la élite para aquellos que consigan el Meet & Greet.

Sabemos que nadie quiere quedarse fuera de esta auténtica fiesta deportiva, por lo que debes actuar rápido y con mucha precisión. El cupo es limitado y los accesos volarán en cuestión de horas, así que te compartimos los tips infalibles para asegurar tu lugar sin contratiempos ni estrés de última hora en este gran evento.

Toma nota de estos tips rápidos para tu registro

Regístrate en MILIGA: Ingresa al portal oficial de la competición y crea una cuenta nueva con tu correo electrónico personal. Confirma tu asistencia: Hazlo lo antes posible dentro de la plataforma para generar tu código QR único e intransferible. Descarga tu acceso: Revisa tu bandeja de entrada seis días antes del evento para obtener tu boleto digital oficial.

Recuerda que las puertas del recinto abrirán desde las 10:30 de la mañana, ofreciendo un ambiente festivo desde el primer minuto. Te sugerimos llegar temprano para disfrutar de las divertidas activaciones de los patrocinadores, participar en dinámicas interactivas y, sobre todo, encontrar el mejor lugar frente a la pantalla principal para no perderte ningún detalle del juego.

¿Dónde ver el Barcelona vs Real Madrid en México?

Si por alguna razón no puedes asistir al evento presencial en la Ciudad de México, no te preocupes, hay excelentes alternativas para ti. Los aficionados en Guadalajara, Monterrey y todos los rincones del país podrán seguir cada minuto de este vibrante encuentro desde la comodidad de su hogar, armando su propia celebración futbolera con familiares y amigos.

La transmisión oficial y en exclusiva estará a cargo de Sky Sports y la plataforma de Izzi, quienes llevarán la señal en vivo y en alta definición a tu pantalla. Prepara tus botanas favoritas, invita a tus amigos y sintoniza tu televisor en punto de las 13:00 horas, tiempo del centro de México, para escuchar el silbatazo inicial.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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OB