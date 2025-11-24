Los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025 ya tienen días y horarios definidos, y el duelo que más reflectores acapara es el de Chivas ante Cruz Azul. El Rebaño abrirá la serie en el Estadio AKRON el jueves 27 de noviembre a las 20:07 horas, único partido programado para ese día, en un calendario que resultó atípico: tres encuentros se disputarán el miércoles y tres más el sábado, mientras que solo habrá uno el jueves y uno el domingo.

Esta distribución extraordinaria fue determinada por la Liga MX tras una solicitud expresa de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, que pidió evitar que Cruz Azul y América jugaran como locales el mismo día, con el objetivo de garantizar operativos de seguridad eficientes y suficientes para la alta afluencia prevista.

¿Cómo se jugarán los partidos de la Liguilla del Apertura 2025? Fechas y horarios confirmados

Debido a esta petición, la Liga MX programó tres duelos de ida para el miércoles 26 de noviembre, los cuales son el Juárez vs Toluca (19:00 horas), Rayados vs América (21:05 horas) y Tijuana vs Tigres (23:00 horas), mientras que Chivas vs Cruz Azul fue colocado como el único partido del jueves.

Para la vuelta, América recibirá a Rayados el sábado 29 a las 17:00 horas, seguido por Toluca vs Juárez (19:05 horas) y Tigres vs. Tijuana (21:10 horas), completando así la triple cartelera sabatina. Chivas cerrará su serie el domingo 30 de noviembre a las 19:00 horas en el Olímpico Universitario, en casa de Cruz Azul.

El Rebaño Sagrado tendrá la misión de sacar ventaja en Guadalajara y buscar el boleto a semifinales en una serie marcada por una logística inédita, diseñada para priorizar la seguridad en la capital del país.

El calendario queda definido de la siguiente manera:

PARTIDOS DE IDA

Miércoles 26 de noviembre

Juárez vs Toluca | Estadio Olímpico Benito Juárez | 19:00 hrs |

Monterrey vs América | Estadio BBVA | 21:05 horas |

Xolos vs Tigres | Estadio Caliente | 23:00 horas |

Jueves 27 de noviembre

Chivas vs Cruz Azul | Estadio AKRON | 20:07 horas |

PARTIDOS DE VUELTA

Sábado 29 de noviembre

América vs Monterrey | Estadio Ciudad de los Deportes | 17:00 horas |

Toluca vs Juárez | Estadio Nemesio Diez | 19:05 horas |

Tigres vs Xolos | Estadio Universitario | 21:10 horas |

Domingo 30 de noviembre

Cruz Azul vs Chivas | Estadio Olímpico Universitario | 19:00 horas |





