Ayer domingo por la noche, los Bravos de Juárez vencieron al Pachuca (2-1) en el último partido del Play-In, con lo que y sellaron su pase a los cuartos de final del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. ¿Cuáles son los partidos?

El camino por ver quién se lleva el título de campeón del futbol mexicano empieza oficialmente a media semana, todavía con fechas por ser anunciadas, con cruces destacados y la presencia de tres de los cuatro equipos considerados "grandes". El único conjunto ausente es Pumas, que cayó eliminado justamente en la primera fase del Play-In.

¿Qué equipos avanzaron a la Liguilla?

Sin que sea sorpresa, el líder y campeón vigente del futbol mexicano, Toluca, empezará su camino al bicampeonato y definirá la serie de cuartos de final contra los Bravos de Juárez, que clasificaron a Liguilla tras perder contra los Xolos, pero después vencer al Pachuca en repechaje.

Los Tigres visitarán la frontera en la ida para enfrentar a los Xolos, mientras que jugarán la vuelta en El Volcán, buscando imitar el camino glorioso del equipo femenil, recientemente se consagró campeón del Apertura 2025.

Finalmente, los dos partidos más atractivos los protagonizan Cruz Azul, Chivas, América y Monterrey, en duelos de pronóstico reservado.

Los partidos de los cuartos de final del Apertura 2025 son:

Con días y horarios por confirmar, así se jugarán los cuartos de final.

Toluca vs Juárez (ida en el Olímpico Benito Juárez, vuelta en el Nemesio Diez)

Tigres vs Xolos (ida en el estadio Caliente, vuelta en el Estadio Universitario)

Cruz Azul vs Guadalajara (ida en el Estadio AKRON, vuelta en el Estadio Olímpico Universitario)

América vs Monterrey (ida en el BBVA, vuelta en el Estadio Ciudad de los Deportes)

ESPECIAL / ligamx.net

*Con información de SUN

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF