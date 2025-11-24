Ayer domingo por la noche, los Bravos de Juárez vencieron al Pachuca (2-1) en el último partido del Play-In, con lo que y sellaron su pase a los cuartos de final del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. ¿Cuáles son los partidos?El camino por ver quién se lleva el título de campeón del futbol mexicano empieza oficialmente a media semana, todavía con fechas por ser anunciadas, con cruces destacados y la presencia de tres de los cuatro equipos considerados "grandes". El único conjunto ausente es Pumas, que cayó eliminado justamente en la primera fase del Play-In.Sin que sea sorpresa, el líder y campeón vigente del futbol mexicano, Toluca, empezará su camino al bicampeonato y definirá la serie de cuartos de final contra los Bravos de Juárez, que clasificaron a Liguilla tras perder contra los Xolos, pero después vencer al Pachuca en repechaje.Los Tigres visitarán la frontera en la ida para enfrentar a los Xolos, mientras que jugarán la vuelta en El Volcán, buscando imitar el camino glorioso del equipo femenil, recientemente se consagró campeón del Apertura 2025.Finalmente, los dos partidos más atractivos los protagonizan Cruz Azul, Chivas, América y Monterrey, en duelos de pronóstico reservado.Con días y horarios por confirmar, así se jugarán los cuartos de final.*Con información de SUN*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF