Liga MX: Partidos de la Jornada 17 que NO van por TV abierta hoy 25 de abril

La fase regular del Clausura 2026 en la Liga MX llega a su punto final este sábado 25 de abril con la disputa de la Jornada 17, una fecha cargada de implicaciones en la parte alta y en la pelea por la clasificación. Sin embargo, no todos los encuentros podrán verse por televisión abierta, ya que dos de los seis partidos estarán disponibles exclusivamente en otras plataformas .

De los compromisos programados, cuatro sí tendrán señal abierta, mientras que los restantes quedarán fuera de ese alcance, en una jornada donde aún se definen el liderato general, el título de goleo y los últimos boletos rumbo a la Liguilla.

En uno de los duelos más atractivos, Pachuca recibe a Pumas UNAM en el estadio Hidalgo, con ambos equipos peleando por posiciones privilegiadas; incluso, los universitarios aún aspiran al primer lugar si se combinan resultados. A la par, Tigres UANL enfrenta a Mazatlán FC, en lo que será el último partido de fase regular para André-Pierre Gignac en el Volcán.

Más tarde, Toluca se mide ante León con la intención de cerrar por encima de Cruz Azul en la tabla, mientras que Chivas recibe a Club Tijuana en un choque clave para asegurar el liderato general, aunque este encuentro no estará en televisión abierta.

En otros frentes, FC Juárez y Atlético de San Luis, ya sin opciones de Liguilla, se enfrentan en la frontera. Por su parte, Club América recibe a Atlas FC con la mira puesta en escalar posiciones, dependiendo también de lo que ocurra con Toluca.

Partidos que NO van por TV abierta

Los encuentros que no podrán verse en señal abierta son:

Pachuca vs Pumas (transmisión por FOX)

Chivas vs Tijuana (transmisión por Prime Video)

Horarios y transmisiones de la Jornada 17

Pachuca vs Pumas | 17:00 | FOX

Tigres vs Mazatlán | 17:00 | Azteca 7 y FOX

Toluca vs León | 19:05 | Azteca 7 y FOX

Chivas vs Tijuana | 19:07 | Prime Video

Juárez vs Atlético de San Luis | 21:00 | Azteca 7 y FOX

América vs Atlas | 21:10 | Canal 5, TUDN y ViX

La última fecha promete una noche intensa con múltiples escenarios en juego , aunque con acceso limitado en algunos de los partidos más relevantes para la definición del campeonato.

SV