El argentino Esteban Solari fue anunciado este martes 18 de noviembre como nuevo técnico del Pachuca, al que con un video le dio la bienvenida. El estratega aseguró que no llegó al equipo de la Liga MX para prometer, sino para trabajar y ponerlo en lo más alto.

"No vine a vender espejitos de colores; vengo a trabajar con empeño y humildad; hay calidad en los jugadores y con eso iremos paso a paso", dijo el estratega en una rueda de prensa.

Esteban Solari fue anunciado a finales de la pasada semana como nuevo técnico de los Tuzos, en sustitución de Jaime Lozano, despedido por malos resultados.

Pachuca jugará el Play-In del Apertura 2025

Pachuca terminó en el noveno lugar del Torneo Apertura 2025, lo cual le dio el derecho a pelear vía Play-In uno de los dos lugares disponibles para alcanzar los cuartos de final; el jueves recibirá a los Pumas y si gana seguirá vivo en el torneo.

"En este tipo de partidos no hay ventajas; lo vamos a vivir como una final. El grupo está convencido de que tenemos que ser seguros en nuestra idea de juego, y claros. Veo al equipo enfocado; vamos a salir con humildad, pero sabiendo que cuando estamos bien, podemos lograr muchas cosas", agregó.

En la fase regular, los Tuzos recibieron cuatro goles menos que Pumas, pero los universitarios anotaron tres más. Pachuca será local, condición en la que perdió cinco partidos de ocho, lo cual deberá cambiar para ganar y mantenerse en el torneo.

Solari, que jugó con los Pumas en 2007 y 2008, conoce el futbol mexicano y la historia de los Tuzos, con siete títulos de liga en los últimos 28 años, la cual tratará de honrar.

"Pachuca siempre ha sido un club modelo con valores fuertes, una cantera que ha dado buenos jugadores y una estructura organizada. Trataré de estar a la altura, de transmitir unión y confiar en que el de pasado mañana será un partido en el que podemos tener un nuevo destino", aceptó.

En México, avanzan de forma directa a cuartos de final los seis primeros equipos de la Tabla General, que en el certamen en curso fueron Toluca, Tigres, Cruz Azul, América, Monterrey y Chivas, en tanto los del séptimo al décimo se disputan los dos lugares restantes.

¿Cuándo es la primera fase del Play-In?

El jueves, Xolos, séptimo, enfrentará al Juárez, octavo, en la primera fase del Play-In; el ganador se clasificará a la fase de los ocho mejores y el perdedor enfrentará al ganador del Pachuca vs Pumas por el último boleto a la etapa decisiva del campeonato. Todavía no se define la fecha del duelo de la segunda fase de esta eliminatoria.

Pachuca vs Pumas

Fecha y hora: Jueves 20 de noviembre, 19:00 horas

Jueves 20 de noviembre, 19:00 horas Estadio: Hidalgo

Xolos vs Juárez

Fecha y hora: Jueves 20 de noviembre, 21:00 horas

Jueves 20 de noviembre, 21:00 horas Estadio: Caliente

