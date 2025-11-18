Este martes 18 de noviembre, el delantero uruguayo Matías Cóccaro publicó un mensaje en su perfil oficial de Instagram con el que se despide de Atlas tras finalizar la participación del equipo en el Torneo Apertura 2025.

"Hoy me toca despedirme de Atlas, un club que me abrió las puertas y me dio la oportunidad de vivir mi primera experiencia en México. Este año estuvo lleno de aprendizajes, retos y grandes momentos que siempre voy a recordar", publicó el sudamericano junto a una fotografía en la que porta el uniforme del equipo tapatío.

"Quiero agradecer profundamente al cuerpo técnico, a mis compañeros y a toda la gente del club que trabaja detrás de cámaras. Su esfuerzo, dedicación y apoyo hicieron que mi día a día fuera más fácil y me ayudaron a crecer como jugador y como persona".

El delantero, cuya relación con la afición fue tensa, especialmente a raíz de su conducta tras el encuentro de los Zorros con el Inter Miami en la Leagues Cup, también se dirigió a los seguidores: "A La Fiel, gracias por vivir el futbol como yo, con tanta pasión y entrega. Su energía en cada partido me motivó a dar siempre el 110% y a disfrutar cada momento en la cancha. Sentir su aliento fue algo único y siempre lo llevaré conmigo. Me voy con mucha ilusión por el nuevo reto que viene, pero también con un gran cariño y gratitud por todo lo que viví en este club. Gracias por recibirme, apoyarme y enseñarme tanto. ¡Gracias por todo, Atlas y gracias, Fiel!".

El paso de Matías Cóccaro por Atlas y la Liga MX

Matías Cóccaro, quien llegó al Atlas con la expectativa de reforzar la ofensiva y convertirse en un delantero titular, terminó por ser uno de los mayores desaciertos bajo la administración de Grupo Orlegi en los torneos recientes. El delantero uruguayo no cumplió con las expectativas de ser un referente en el ataque del equipo.

El delantero llegó a la Liga MX para el Clausura 2025, proveniente del Montreal de la MLS. Sin embargo, su paso por el equipo duró solo dos torneos y se caracterizó por un rendimiento escaso e intermitente, más notable por sus problemas de indisciplina y conflictos con la afición.

Cóccaro nunca se consolidó en el once inicial de los Zorros. Fue una tercera opción en la delantera, por detrás del montenegrino Uros Djurdevic y el mexicano Eduardo Aguirre, y no logró convencer a ninguno de los entrenadores que lo dirigieron: ni a Gonzalo Pineda, quien lo recibió, ni a Diego Cocca, que asumió el cargo a mitad del actual Apertura 2025.

Durante su periodo en Atlas, participó en 26 encuentros, aunque no completó ninguno. En total, solo consiguió anotar dos goles. Además, recibió cinco tarjetas amarillas y fue expulsado en una ocasión en la Liga MX.

Además, durante su participación en la Leagues Cup, Cóccaro fue titular en un juego, mismo en el que anotó un tanto y recibió la tarjeta roja, para luego hablar sobre lo que representó para él jugar con Atlas ante el Inter Miami de Lionel Messi.

La de Matías Cóccaro será la primera baja de Atlas de cara al Torneo Clausura 2026 que arrancará el próximo mes de enero.

