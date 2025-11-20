Pachuca sigue con vida en el Torneo Apertura 2025. Los Tuzos se impusieron 3-1 a Pumas y los eliminaron en el debut de Esteban Solari, gracias a una sobresaliente actuación del brasileño Kenedy, autor de un doblete que aseguró el pase a la siguiente fase del Play-In.

La noche fue especialmente complicada para Keylor Navas. El arquero de Pumas cometió errores en dos de las anotaciones, acciones que terminaron por sentenciar al equipo dirigido por Efraín Juárez.

A pesar del poco tiempo de trabajo, Solari logró imprimir un estilo diferente en el conjunto hidalguense, algo que se reflejó desde los primeros 45 minutos, en los que Pachuca dominó con claridad. Los Tuzos generaban peligro constantemente, aunque sin concretar, hasta que recurrieron a la media distancia, el recurso que terminaría marcando la diferencia.

Enner Valencia abrió el marcador con un potente disparo desde la izquierda que se coló en el arco universitario. Poco después, la zaga de Pumas dejó a Kenedy con espacio en el borde del área, y el brasileño no dudó en sacar un tiro que Navas no pudo contener, para el 2-0.

Mientras Juárez observaba con frustración cómo su equipo era superado, Solari disfrutaba desde el banquillo la mejor versión de Pachuca en mucho tiempo.

Ya en la segunda mitad, los Tuzos ampliaron la ventaja. Oussama Idrissi asistió a Kenedy en una jugada por la izquierda, y el brasileño remató al primer poste. Un nuevo error de Navas permitió que el balón terminara en el fondo para el 3-0.

Pumas reaccionó tarde. En un tiro de esquina, José Caicedo peinó el balón y Pedro Vite lo mandó a guardar para acercar a los universitarios. Sin embargo, pese a intentarlo, el equipo de Juárez careció de ideas en ataque y no fue capaz de recortar más la distancia.

Con la victoria, Pachuca esperará al perdedor de la serie entre Tijuana y Bravos de Juárez, en busca del último boleto disponible para la liguilla.

SV