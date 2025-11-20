Avanza la remodelación del Estadio Azteca con nueva zona VIP; así luce

La transformación del Estadio Azteca, el emblemático inmueble de Santa Úrsula, avanza a toda velocidad. Las obras, pensadas para modernizar el recinto rumbo a su uso mundialista, están dejando atrás varios de los elementos que históricamente lo identificaban como la casa de las Águilas.

En la cabecera norte, donde todavía se observan grúas y maquinaria pesada trabajando de manera permanente, ya toma forma una nueva zona VIP.

Este espacio, diseñado para acercar a un sector exclusivo de aficionados a los jugadores previo a los partidos, ocupará el lugar que durante décadas lució el enorme escudo azulcrema, uno de los emblemas más reconocibles del estadio.

La modificación coincide con los preparativos para su reapertura, programada para finales de marzo.

De acuerdo con la jefa de Gobierno, Clara Brugada, la reinauguración oficial está prevista para el 28 de marzo, fecha en la que México recibiría a Portugal, en espera del anuncio formal por parte de las autoridades deportivas.

