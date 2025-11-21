Texans de Houston, apoyado en su defensiva y ocho capturas sobre Josh Allen, derrotó por 23-19 a Bills de Buffalo en el comienzo de la semana 12 de la NFL.

El triunfo permite a Texans conservar opciones de 'playoffs' al acumular seis victorias y cinco derrotas. Buffalo se retrasa en la lucha por la cima de la división Este de la Conferencia Americana, quedó con marca de 7-4 por 9-2 del líder New England.

Las ocho capturas que sufrió Allen fueron el máximo en sus ocho años de carrera. Terminó el juego con 262 yardas y dos intercepciones.

Texans no contó con CJ Stroud, su 'quarterback' titular, quien se encuentra en protocolo de conmoción cerebral, lo sustituyó David Mills, quien pasó para 153 yardas y dos anotaciones.

En una primera mitad de varias vueltas en el marcador los Bills pegaron primero con la fuerza de su ataque terrestre. James Cook escapó 47 yardas hasta las diagonales para tomar ventaja de 0-6, por la falla del punto extra de Matt Prater.

Texans respondió con un gol de campo de 24 yardas que convirtió Ka'imi Fairbairn que los acercó 3-6.

Buffalo se alejó 3-9 en el arranque del segundo cuarto con una patada de tres puntos.

Texans reaccionó con un ataque de 77 yardas coronado por un envío de anotación hacia Christian Kirk, que dio la vuelta al marcador por 9-10 y amplió a 9-13 con otro gol de campo de 43 yardas de Fairbairn a menos de dos minutos del descanso.

Los equipos especiales devolvieron el mando 13-16 a Buffalo con un espectacular regreso de patada de 97 yardas de Ray Davis.

El equipo del entrenador DeMeco Ryans no se dio por vencido y a cinco segundos del final de la primera mitad David Mills encontró a Jayden Higgins en la zona pintada para retomar la ventaja 20-16.

La defensiva de Houston fue un muro en el tercer periodo, aunque su ataque sólo pudo alargar el marcador 23-16 con un gol de campo.

Allen sufrió capturas consecutivas en la última posesión de los Bills, lo que llevó a una situación de cuarta y 27, pero Buffalo ganó 44 yardas con un pase corto del quarterback a Josh Palmer, quien lanzó un lateral a Khalil Shakir.

En el cierre, Buffalo sólo se acercó 23-19 con un gol de campo debido al acoso al que fue sometido Josh Allen por los linieros rivales, que lo capturaron ocho veces y limitaron a 19 puntos.