La expectativa por el enfrentamiento entre Chivas y Cruz Azul ha alcanzado un gran interés, generando un duelo de alto impacto dentro de la liguilla del futbol mexicano.

El entusiasmo de la afición ha sido tan grande que, a tan solo unos días del encuentro, los boletos para el partido de ida quedaron totalmente agotados este jueves, dejando claro que el estadio vivirá un ambiente inmejorable.

A través del sitio oficial de Boletomóvil, plataforma autorizada para la venta de entradas, los aficionados pudieron constatar que la disponibilidad se había terminado.

Al ingresar a la sección destinada al duelo de Cuartos de Final, ya no se muestran localidades a la venta y aparece de manera destacada la leyenda “boletos agotados”, confirmando que no queda ninguna entrada disponible para el esperado compromiso.

Los precios de los boletos para este encuentro oscilaron entre los 500 y los 3 mil pesos, dependiendo de la zona del estadio. La venta se llevó a cabo en dos etapas: primero mediante una preventa exclusiva y, posteriormente, en una venta general que dio inicio el pasado domingo 16 de noviembre. Debido al gran interés del público, ambas fases avanzaron rápidamente hasta agotar la totalidad de las entradas.

En términos deportivos, Chivas llega a esta instancia después de concluir la fase regular en el sexto puesto de la tabla general, con un total de 29 puntos. El equipo rojiblanco tuvo un rendimiento competitivo a lo largo del torneo, sumando 9 triunfos, 2 empates y 6 derrotas. Ofensivamente, el Rebaño anotó 29 goles, mientras que en defensa permitió 22, cifras que reflejan un desempeño estable, aunque con algunos aspectos por pulir de cara a los partidos más exigentes de la liguilla.

Por otro lado, Cruz Azul cerró la fase regular como uno de los equipos más fuertes y consistentes del certamen. La Máquina Celeste se ubicó en la tercera posición de la clasificación con 35 puntos, producto de una sólida marca de 10 victorias, 5 empates y únicamente 2 derrotas.

Además, el conjunto cementero destacó por su equilibrio en todas sus líneas: logró marcar 32 goles y recibió solamente 10, consolidándose como una de las mejores defensivas del torneo y mostrando un nivel que lo coloca como serio aspirante al título.

SV