Jalen Suggs anotó 23 puntos, su máximo número de la temporada, y añadió siete asistencias para que el Magic de Orlando arrollara el jueves 129-101 a los Clippers de Los Ángeles.

Franz Wagner anotó 20 puntos y Tristan da Silva añadió 17 unidades y ocho rebotes a la causa del Magic, que ha ganado cinco de seis compromisos. Anthony Black salió del banquillo de Orlando para contribuir con 12 puntos, cuatro rebotes, cuatro asistencias y cuatro robos.

James Harden totalizó 31 puntos y ocho asistencias por los Clippers.

Tyrese Maxey tuco su partido con más puntos. AP&M. Gash

Maxey lidera la victoria de 76ers

Tyrese Maxey firmó 54 puntos, su récord en la NBA, para liderar a los Philadelphia 76ers en el triunfo por 123-114 ante los Milwaukee Bucks.

Maxey anotó 18 de 30 tiros de campo (60%), incluidos 6 de 15 en triples (40%), así como 12 de 14 desde la línea de personal (85,7%) en 46 minutos y 38 segundos de juego, tras un tiempo extra.

El escolta de los 76ers completó su actuación con 9 asistencias, 5 rebotes, 3 robos y 3 tapones, aunque también cometió tres pérdidas.

