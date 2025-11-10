En este Torneo Apertura 2025 se cumplieron dos años de que la Liga MX presentó su nuevo formato de competencia, luego de que por algunos torneos hasta 12 equipos aspiraban por un boleto a la pelea por el título, situación muy atractiva para algunos, pero injusta para otros que argumentaban que el futbol mexicano se volvía mediocre por volver más sencillo avanzar a la Fiesta Grande.

Este formato, desde entonces, da la oportunidad a solo 10 equipos, 6 de los cuales avanzan de manera directa, mientras que los otros 4 buscan el boleto a la Liguilla mediante una fase que tiene su origen en deportes como la NBA de Estados Unidos.

¿Qué es el Play-In de la Liga MX?

Después de que termina la fase regular del torneo, se juega desde hace un año el Play-In, una ronda de 3 partidos que otorga solo 2 boletos para los cuartos de final.

¿Cómo se juega el Play-In de la Liga MX?

Con el Play-In, los primeros 6 equipos clasificados en la Tabla General avanzan de manera directa a la Liguilla, mientras que el séptimo sitio se enfrenta al octavo y el noveno juega frente al décimo. Luego, el ganador del primer partido asegura su lugar en cuartos de final como el número 7, en tanto que el perdedor choca unos días más tarde con el vencedor del segundo duelo, por el último puesto en la Fiesta Grande, a la que avanza como octavo.

¿Y cuándo inicia el Play-In de la Liga MX en el Apertura 2025?

Para este Apertura 2025, el Play-In empieza el jueves 20 de noviembre con los dos primeros partidos; el último duelo será después, con fecha todavía por confirmar.

Los equipos que calificaron directamente a la Liguilla son:

Toluca Tigres Cruz Azul América Monterrey Chivas

Mientras que buscan su boleto en el Play-In en la primera llave:

Xolos Juárez

Y en la segunda llave estarán:

Pachuca Pumas

El ganador de la serie Xolos vs Juárez avanzará directo; el perdedor se enfrentará al vencedor de Pachuca vs Pumas, y quien caiga en esta última quedará eliminado de la competencia.

