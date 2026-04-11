El técnico de Monterrey, Nicolás Sánchez, reconoció que su equipo se fue con sensaciones negativas tras el empate frente a Atlas en Guadalajara, ya que, pese a generar opciones de gol, no lograron concretar el resultado que buscaban.

“Con cierta pena por la situación en la que estamos, incluso antes de iniciar el partido, reconocía que este es el momento que nos toca vivir. Más allá de no haber conseguido el resultado, creo que generamos algunas oportunidades, sobre todo en el primer tiempo, para abrir el marcador . El equipo se sintió cómodo con la pelota y también hizo un buen trabajo en defensa cuando fue necesario. Sin embargo, está claro que aún no nos está alcanzando” , señaló.

Sobre el panorama complicado en la clasificación, el estratega dejó claro que el equipo no bajará los brazos y seguirá peleando en cada jornada.

“Intentar y buscarlo hasta el final. Pase lo que pase, es buscar, buscar, buscar, ganar, ganar, ganar e intentarlo. Más allá de la posición en la que estemos, del momento en el que estemos, el club, a todos nos eligen para para que cada semana busquemos ganar. Entonces, es lo que a nosotros nos obliga y nos llena de orgullo de esta camiseta. Que cada partido, cada semana es buscar ganar, sea quien sea y donde sea”, agregó.

Asimismo, explicó que el rendimiento del equipo tuvo dos caras, destacando un mejor funcionamiento en la primera mitad, mientras que en el complemento el desgaste fue evidente.

“Creo que el equipo lo intentó en todo momento, pero en el segundo tiempo ya no tuvimos la misma energía que en el primero. Eso se notó y tenemos que seguir trabajando”, concluyó.

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YC