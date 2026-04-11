Noche para el olvido en el Estadio Jalisco. Atlas y Monterrey empataron sin anotaciones en un partido cerrado, de pocas emociones y con escasas llegadas claras. Las figuras fueron Manuel Capasso y Camilo Vargas, quienes evitaron la caída de su arco en varias ocasiones, especialmente durante la primera mitad.

Con este resultado, ambos equipos dejaron escapar una valiosa oportunidad en la lucha por un lugar en la fase final del futbol mexicano, complicando sus aspiraciones de meterse entre los primeros ocho en la recta final del torneo.

La previa del encuentro tuvo un ingrediente especial con el regreso de Uroš Đurđević al inmueble rojinegro. Sin embargo, el delantero fue recibido con abucheos y silbidos por parte de la afición, en contraste con su pasado como campeón de goleo con el club.

Ya en el partido, Monterrey fue superior en el primer tiempo y generó las opciones más claras. El conjunto regiomontano pudo abrir el marcador en al menos tres ocasiones, pero la zaga de Atlas resistió los embates para mantener el empate sin goles.

El equipo local se sostuvo gracias a una destacada actuación defensiva, con Capasso como protagonista al salvar dos balones prácticamente sobre la línea de gol, tras un disparo de Lucas Ocampos y un remate de cabeza de Ricardo Chávez. Por su parte, Vargas también respondió con una gran atajada ante un potente disparo de Jesús Corona.

A pesar del dominio visitante, Atlas logró generar peligro de forma esporádica. Diego González fue clave en ofensiva, primero con un centro que Paulo Ramírez no logró concretar y después con un par de decisiones erróneas dentro del área que evitaron mayor peligro.

El primer tiempo terminó entre abucheos de la afición, inconforme con el pobre espectáculo ofrecido en el llamado Coloso de la Calzada Independencia.

Para la segunda mitad, Atlas tuvo una de las más claras en los pies de González, quien recibió por el sector derecho, pero tardó en definir y permitió que su disparo fuera bloqueado, lo que generó frustración en las gradas.

El encuentro se volvió más ríspido con el paso de los minutos, con constantes reclamos desde los banquillos y un aumento en las faltas y entradas fuertes, reflejo de la intensidad ante la falta de claridad futbolística.

En tiempo agregado, los rojinegros estuvieron cerca de llevarse el triunfo tras un centro de Agustín Rodríguez que fue desviado y estuvo a punto de colarse en el arco de Monterrey, lo que habría cambiado el rumbo del partido.

Al final, Atlas rescató un punto que sabe a poco. El equipo rojinegro continúa sin convencer en su funcionamiento y ve cómo se reducen sus opciones de clasificar a la liguilla en un cierre de torneo cada vez más exigente.

SV