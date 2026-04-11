McIlroy cede el liderato ante el empuje de Cameron Young

El "Moving Day" en Augusta National hizo honor a su nombre este sábado, transformando lo que parecía una marcha triunfal de Rory McIlroy en una batalla campal por la Chaqueta Verde. El norirlandés, que inició la jornada con una ventaja histórica de seis golpes, vio cómo su margen se evaporaba en el calor de la competencia, permitiendo que el estadounidense Cameron Young lo alcanzara en la cima del tablero con un acumulado de -11.

La jornada fue una pesadilla técnica para McIlroy, quien entregó una tarjeta de 73 golpes (+1) . El momento crítico llegó en el inicio de la segunda vuelta: un doble bogey en el hoyo 11 tras irse al agua y un bogey consecutivo en el 12 dinamitaron su confianza. "No estuve fino hoy", admitió el defensor del título, quien ahora deberá compartir el grupo estelar del domingo con un Young inspirado.

Por el contrario, Cameron Young rozó la perfección con una ronda de 65 golpes (-7). Con ocho birdies y un solo error, el estadounidense demostró que la presión de los perseguidores era real, logrando remontar la desventaja más amplia registrada tras 36 hoyos en la historia del Masters.

La tarde en Georgia también tuvo tintes históricos gracias a Shane Lowry. El irlandés firmó un espectacular hole-in-one en el hoyo 6 (par 3), convirtiéndose en el primer jugador en la historia del torneo en registrar dos "aces" en su carrera en Augusta. Su tarjeta de 68 lo catapultó al cuarto puesto con -9, a solo dos golpes de la cabeza.

Por su parte, el número uno del mundo, Scottie Scheffler, recordó por qué es el actual dueño de la Chaqueta Verde. Tras un inicio de torneo discreto, Scheffler igualó la mejor tarjeta del día (65) para situarse con -7. Su remontada desde la posición 12 hasta el top 10 lo coloca como la gran amenaza silenciosa para la ronda final.

El torneo llega al domingo de manera inmejorable: ocho golfistas están separados por apenas cuatro golpes . El liderato compartido entre McIlroy y Young (-11) es asediado de cerca por Sam Burns (-10) y el mencionado Lowry. Más atrás, figuras como Jason Day y Justin Rose (-8) acechan cualquier error de los líderes.

Con la mesa puesta para una definición dramática, la clave estará en la gestión emocional de McIlroy y la capacidad de Young para sostener el ritmo. Augusta no perdona, y el domingo promete ser una de las jornadas más memorables de los últimos años.

SV