Charros abre con victoria la serie contra Obregón

Los Charros de Jalisco comenzaron con el pie derecho la serie contra los Yaquis de Obregón al imponerse por una pizarra de 6-2 en el estadio Panamericano. En un duelo que estuvo dominado por el pitcheo de los dos equipos, el bullpen de los sonorenses falló, mientras que la ofensiva albiazul fue oportuna para quedarse con la victoria.

La novena dirigida por Benjamin Gil fue la que pegó primero gracias a que Michael Wielansky conectó un triple productor que llevó a Billy Hamilton a tocar el plato en la parte baja de la tercera entrada. Sin embargo, la situación se les complicó a los locales en el inicio del siguiente capítulo.

Luego de que el lanzador inicial, Luis Iván Rodríguez, concediera dos pasaportes, Yaquis pudo ocupar la primera y segunda base. El “Shocker” se metió en más conflicto por un balk que le marcó el umpire, por lo que Roberto Valenzuela pudo empatar la pizarra sin mayor inconveniente.

Posteriormente, Obregón pudo darle la vuelta al marcador momentáneamente con un doble que conectó Riley Unroe para que Víctor Mendoza pudiera timbrar en la caja registradora y obligar a Jalisco a reaccionar.

No obstante, la ventaja les duraría poco a los visitantes, ya que Julián Ornelas respondió de inmediato con un jonrón para nuevamente equilibrar la balanza y evitar que Yaquis tomara confianza al bat.

Pese a ese tropiezo en el cuarto episodio, Luis Iván pudo bajarse de la lomita después de siete entradas de labor en las que permitió cuatro imparables, dos rayitas, dos pasaportes y repartió dos chocolates, mostrando capacidad para reivindicarse y guiando a los Charros hacia el triunfo.

En tanto que, la ofensiva jalisciense tuvo que ser paciente, ya que se fue en blanco en tres innings seguidos. Fue hasta el octavo rollo cuando superaron unos endebles lanzamientos del relevista Samuel Zazueta para conseguir un rally de cuatro carreras y consumar la victoria.

Sobre el montículo, el ganador fue el japonés Tomohiro Anraku, quien no permitió ni un solo hit y bloqueó a los peloteros rivales para mantener la ventaja.

Este miércoles 10 de diciembre Jalisco y Obregón volverán a verse las caras sobre el diamante de juego zapopano para disputar el segundo compromiso de la serie a las 19:30 horas.

