Chivas se convirtió el domingo, luego de empatar con Pumas de último minuto (2-2), en el primer equipo en asegurar su lugar en la Liguilla del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, luego de mantenerse como líder general tras 13 jornadas disputadas. El Guadalajara suma 31 puntos, producto de 10 victorias, un empate y solo dos derrotas, lo que lo coloca en la cima de la Tabla General con una ventaja cómoda sobre sus perseguidores.

El equipo dirigido por el argentino Gabriel Milito ha mostrado regularidad a lo largo del campeonato, reflejada no solo en sus resultados, sino también en su diferencia de goles (de +14), con 27 anotaciones a favor y 13 en contra. Además, llega en buen momento al cierre de la fase regular, con una racha positiva en sus últimos cinco encuentros (de los que cuatro son victorias, por 1 empate y cero derrotas), lo que ha sido pieza clave para asegurar su clasificación de manera anticipada, a falta de cuatro partidos en la fase regular del certamen.

Los números del Clausura 2026 al momento: La cima de la clasificación

Detrás de Chivas se encuentran equipos como Cruz Azul (27 puntos), Toluca (26) y Pachuca (25), que aún buscan mantener su lugar en la fase final. Sin embargo, ninguno ha logrado igualar la consistencia del líder rebaño, que ha sabido sumar puntos importantes desde las primeras jornadas del torneo.

La clasificación temprana de Chivas en apenas la fecha 13 también le permite encarar con mayor tranquilidad el cierre del calendario regular. En la Jornada 14 enfrentará a Tigres el sábado 11 de abril, en un partido que podría servir como parámetro ante otro de los equipos protagonistas del torneo, si bien su participación no ha sido del todo la mejor.

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Después, el Guadalajara se medirá ante Puebla en la J15, visitará a Necaxa en la jornada 16 y cerrará la fase regular frente a Xolos de Tijuana el 25 de abril. Estos encuentros serán vitales para definir si el equipo logra mantenerse como líder general y asegurar ventajas en la Liguilla, aunque del grupo de los mejores ocho ya nadie lo podrá sacar.

El formato del torneo de la Liga MX permite el acceso directo a la Liguilla para los ocho primeros clasificados de la tabla. En este contexto, Guadalajara no solo ya tiene asegurado su lugar en la fase final, sino que también se perfila como uno de los principales candidatos al título, pues ha ostentado la cima por varias jornadas.

Ahora solo le resta mantenerse para no bajar de los mejores cuatro y disputar la primera parte de la eliminatoria cerrando su llave, contra quien le toque, como local, en su casa y ante su afición.

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