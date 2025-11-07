Liga MX: Mazatlán y Necaxa se despiden con empate

Mazatlán y Necaxa cerraron su participación en el Apertura 2025 con un empate 1-1.

Los Cañoneros ya no tenían posibilidades de llegar a la fase final desde antes de empezar la Jornada 17, mientras que los Rayos se quedaron sin ellas tras la victoria de Querétaro sobre Juárez.

En el tiempo añadido de la primera parte, Jordan Sierra puso un gran pase para la llegada de Bryan Colula, quien recibió una falta dentro del área por lo que se sancionó penal a favor de los Cañoneros. Fábio Gomes ejecutó con maestría la pena máxima engañando a Unsain.

En la segunda mitad Mazatlán se quedó con 10 hombres al minuto 59 por la expulsión de Ángel Leyva y eso le abrió la puerta al Necaxa para irse con todo al ataque.

Eventualmente, los Rayos obtuvieron su recompensa con un gol de Ricardo Monreal dentro del área aprovechando un rebote del arquero Gutiérrez; inicialmente, el tanto había sido anulado por fuera de lugar, pero tras la intervención del VAR, el gol se dio por bueno para que el marcador final quedara 1-1.